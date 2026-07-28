La salud mental se construye en comunidad: abren nuevos espacios de contención para adolescentes en Paraná

La Municipalidad puso en marcha una propuesta libre y gratuita destinada a jóvenes de entre 12 y 18 años. Las primeras jornadas se desarrollaron en los CIC II Este y CIC I La Floresta, donde se ofrecen ámbitos de escucha, acompañamiento y actividades recreativas. La inscripción permanece abierta durante todo el año.

La iniciativa surge a partir del trabajo articulado entre la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana y la Dirección de Juventudes, luego de un recorrido por clubes y escuelas de la ciudad que permitió conocer las principales problemáticas que atraviesan las adolescencias.

La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, explicó que se trata de espacios grupales, gratuitos y abiertos a los jóvenes de la comunidad, que también contemplan instancias individuales para quienes lo requieran. Además, destacó que quienes lo deseen pueden incorporarse en cualquier momento del año acercándose a cualquiera de los CIC y consultar por información allí mismo en el horario de 7 a 18.

El programa prevé la articulación con otras instituciones y la detección temprana de situaciones de riesgo. En ese sentido, un equipo interdisciplinario realizará el acompañamiento necesario y, cuando sea pertinente, coordinará intervenciones con otros dispositivos especializados.

“La Municipalidad toma el desafío con mucha responsabilidad y humanidad para poder trabajar mancomunadamente con las distintas organizaciones de la territorialidad, que están mano a mano trabajando con estos jóvenes que necesitan un espacio para poder hablar desde sus propias experiencias y proyectos de vida también”, remarcó la subsecretaria.

Antonela Ilardo, psicóloga y especialista en salud mental, explicó que la propuesta nació a partir de un diagnóstico realizado el año pasado sobre la situación de las juventudes. “Se trata de un dispositivo grupal de abordaje de la salud mental basado, principalmente, en una perspectiva de salud mental comunitaria, que abarca la franja etaria de los 12 a los 18 años”, señaló.

El enfoque del programa prioriza la prevención, la promoción de la salud mental, la escucha activa y el acompañamiento, promoviendo el trabajo conjunto con las familias, las instituciones y la comunidad.

El equipo interdisciplinario está compuesto por dos psicólogas, un comunicador social y una trabajadora social, todos especialistas en salud mental. Los jóvenes interesados pueden participar sin inscripción previa, acercándose directamente al lugar en el horario de la actividad. Al finalizar cada encuentro se compartirá una merienda saludable.

Horarios

CIC Este (Chaile y Roque Sáenz Peña): lunes y jueves, desde las 14.30.

CIC I La Floresta (El Resero y Burmeister): miércoles y jueves, desde las 14.30.