Parque ambiental: "Paraná tiene tierras disponibles para desarrollar el proyecto", afirmó Pérez Viecenz

La posibilidad de que el futuro Parque Ambiental para el tratamiento de residuos del Área Metropolitana del Gran Paraná se ubique dentro del ejido de la capital entrerriana volvió a quedar sobre la mesa. El subsecretario de Ambiente de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz, confirmó que existen tierras disponibles para albergar una infraestructura de estas características, aunque aclaró que el proyecto permanece en una etapa de análisis tras la frustrada propuesta que involucró a Oro Verde.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, el funcionario sostuvo que el principal desafío pasa por reconstruir el consenso social para avanzar con una solución definitiva al tratamiento de los residuos sólidos urbanos de la región.

"Paraná tiene tierra disponible, tiene lugares disponibles. Es justamente lo que se está estudiando", aseguró Pérez Viecenz al ser consultado sobre la posibilidad de localizar el Parque Ambiental dentro del municipio. Según explicó, todavía existen sectores del ejido que reúnen las condiciones necesarias para desarrollar una planta de estas características.

El funcionario recordó que el proyecto de regionalización de la disposición final de residuos no responde a una iniciativa aislada del municipio, sino que forma parte de una política prevista en la legislación nacional y provincial, además de estar respaldada por el Consorcio GIRSU del Área Metropolitana.

"Nosotros convivimos con un área metropolitana muy grande y bien poblada. La regionalización no es un capricho, sino una forma racional de administrar recursos y de resolver un problema que ningún municipio está tratando adecuadamente", señaló.

La experiencia de Oro Verde

Pérez Viecenz admitió que la discusión pública sobre el Parque Ambiental quedó condicionada luego del rechazo que generó la alternativa de instalarlo en cercanías de Oro Verde.

No obstante, consideró que aquella instancia fue interpretada de manera errónea.

"Lo que se mostró fue un anteproyecto con sitios técnicamente viables para estudiar. Nunca se presentó un proyecto ejecutivo diciendo que el Parque Ambiental iba a hacerse allí", explicó.

El funcionario reconoció que la forma en que se comunicó aquella propuesta contribuyó al conflicto y coincidió parcialmente con la evaluación realizada días atrás por la intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri, quien había señalado que primero se habló del lugar antes de explicar el funcionamiento del proyecto.

Actualmente, indicó, el proceso se encuentra "trabado" mientras continúan evaluándose nuevas alternativas territoriales y estudios de localización.

"Sin licencia social no se puede avanzar"

El subsecretario sostuvo que la gestión municipal mantiene la decisión política de impulsar una solución regional, aunque remarcó que cualquier avance dependerá del consenso ciudadano.

"Sin conseguir la licencia social para este tipo de proyectos no se puede avanzar", afirmó, al destacar una definición política adoptada por la intendenta Rosario Romero.

En ese sentido, recordó que recientemente se realizaron mesas de trabajo en el marco del Plan Urbano Ambiental de Paraná y que uno de los primeros consensos alcanzados fue la necesidad de contar con un sitio de disposición final ambientalmente adecuado para los residuos.

Además, indicó que el estudio realizado oportunamente por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) establecía que un proyecto regional requeriría entre 33 y 35 hectáreas para su desarrollo.

Recolección y tratamiento de residuos electrónicos

Durante la entrevista, Pérez Viecenz también repasó el funcionamiento del Centro RAES y NFU, destinado a la recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y neumáticos fuera de uso.

Explicó que allí se reciben computadoras, notebooks, celulares, televisores, pequeños electrodomésticos, impresoras, heladeras y pilas domiciliarias, entre otros elementos que requieren un tratamiento especial.

Los equipos que pueden recuperarse son reparados y posteriormente donados a instituciones sociales, mientras que aquellos que ya no tienen utilidad son enviados a disposición final mediante un convenio con la Asociación Civil Centro Basura Cero, de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó, durante este año ya fueron enviadas alrededor de 25 toneladas de residuos electrónicos para su tratamiento definitivo.

Los vecinos pueden acercar estos elementos al Centro RAES, ubicado en Fragata Sarmiento 2428, o solicitar el retiro domiciliario comunicándose al 147 o al teléfono 154-653-544. Para organismos e instituciones existe un procedimiento específico a través de la plataforma Mi Paraná, donde se gestiona la disposición de mayores volúmenes de residuos electrónicos.