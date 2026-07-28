Presentaron un proyecto para promover la infraestructura de carga eléctrica en Paraná

El concejal Emiliano Gómez Tutau (FdT) presentó un proyecto de ordenanza para crear el “Programa Municipal de Promoción de Infraestructura para la Electromovilidad”, una iniciativa destinada a conformar una “Red Urbana de Carga” mediante incentivos fiscales dirigidos al sector privado y asociativo, para la instalación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

La propuesta alcanza a comercios, establecimientos gastronómicos, hoteles, playas de estacionamiento privadas, supermercados, estaciones de servicio, universidades, instituciones de salud privadas, clubes y centros comerciales que incorporen puntos de carga accesibles al público, promoviendo una red distribuida que acompañe el crecimiento de la movilidad eléctrica en la ciudad.

El proyecto parte de una premisa clara: la transición energética ya está en marcha. Así como hace décadas las estaciones de servicio fueron la infraestructura que permitió el desarrollo de la movilidad a combustión, hoy la infraestructura de carga eléctrica comienza a convertirse en un servicio estratégico para una nueva etapa del desarrollo urbano.

“Desde esa mirada, la electromovilidad no representa solamente una política ambiental. Constituye una oportunidad para potenciar el desarrollo económico local, generar nuevas inversiones, fortalecer el comercio, ampliar la oferta de servicios, atraer turismo y mejorar la competitividad de Paraná frente a un escenario donde las ciudades compiten cada vez más por captar proyectos vinculados a las nuevas tecnologías y las energías renovables”, consideró el parte de prensa del concejal.

En ese sentido, la iniciativa “se alinea con las políticas que la Municipalidad de Paraná viene impulsando en materia de transición energética”. “La construcción del Parque Solar Fotovoltaico, que permitirá incorporar generación de energía renovable a gran escala para abastecer parte del consumo eléctrico de la ciudad, representa un paso histórico en esa dirección. La promoción de infraestructura para la electromovilidad constituye un nuevo eslabón de esa estrategia, integrando generación de energía limpia, nuevos consumos eficientes e infraestructura urbana para acompañar los cambios que ya están transformando la matriz energética”.

Se destacó que la ordenanza “no propone que el Estado municipal instale una red pública de cargadores, sino que establece un marco institucional con reglas claras, previsibles y transparentes para incentivar que sea el sector privado quien realice esas inversiones. De esta manera, el Municipio actúa como promotor del desarrollo, eliminando barreras e incentivando la incorporación de nuevos servicios vinculados a la economía de la transición energética”.

“Las ciudades que se preparan antes de que los cambios se consoliden son las que generan más oportunidades para sus vecinos. Este proyecto no busca seguir una tendencia; busca darle a Paraná las herramientas para participar de una nueva etapa del desarrollo económico, donde la energía, la innovación y la movilidad serán factores determinantes para atraer inversiones y generar empleo”, señaló Gómez Tutau.