Paraná: Salud Municipal desarrolló una nueva jornada de capacitación para fortalecer sus equipos

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Paraná efectuó este martes una capacitación sobre manejo y control de oxígeno destinada al personal del área. La actividad se enmarca en el programa de formación permanente que promueve la gestión de la intendenta Rosario Romero para actualizar conocimientos y fortalecer las capacidades de quienes prestan servicios en el sistema público de salud.

"La capacitación estuvo dirigida al personal de ambulancias y de los CAPS, en el marco de las actualizaciones permanentes que llevamos adelante para seguir fortaleciendo la formación de nuestros equipos", explicó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

La funcionaria señaló que la jornada estuvo enfocada en el manejo seguro del oxígeno, una herramienta fundamental en la atención sanitaria. "Se trató de una actualización. La mayoría del personal ya cuenta con experiencia en este procedimiento, pero es importante incorporar nuevas prácticas y seguir perfeccionando los conocimientos", indicó.

En ese sentido, Enrique remarcó que la formación permanente constituye una decisión estratégica de la gestión municipal. "Es una decisión política de la Municipalidad de Paraná seguir capacitando a sus trabajadores, especialmente en un contexto en el que las enfermedades respiratorias demandan una respuesta sanitaria cada vez más preparada", sostuvo.

La capacitación estuvo a cargo del doctor Nazareno Cosentino Santana, médico y enfermero que presta servicios en el CAPS Arturo Illia y en otros efectores de salud municipales.