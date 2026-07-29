Vecinos de Nueva Escocia aprendieron RCP y recibieron un desfibrilador donado por CTM

La pequeña localidad de Nueva Escocia sumó un recurso sanitario fundamental para afrontar situaciones de emergencia. A partir de una iniciativa impulsada por el delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Juan Carlos Chagas, quien promovió tanto la donación de un desfibrilador externo automático (DEA) como la realización de un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) para aprender a utilizarlo y actuar ante una emergencia, una veintena de vecinos y efectivos de la Policía de Entre Ríos recibieron capacitación en primeros auxilios.

En Nueva Escocia, una pequeña localidad rural de unos 700 habitantes ubicada a 50 kilómetros de Concordia, una emergencia cardíaca puede convertirse en una carrera contra el tiempo. Aunque el pueblo cuenta con una ambulancia, se trata de una unidad de varios años de servicio y, ante un cuadro de mayor complejidad, el paciente debe ser trasladado hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat, en Concordia, por caminos rurales que demandan cerca de una hora de viaje.

Con esa realidad como punto de partida, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande entregó un desfibrilador externo automático (DEA) para la Sala de Primeros Auxilios de la localidad y promovió una capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios destinada a los vecinos.

La actividad, realizada al mediodía en el salón comunal, reunió a una veintena de pobladores y a dos efectivos de la Policía de Entre Ríos, quienes durante tres horas recibieron entrenamiento para actuar frente a una descompensación cardíaca mientras llega la asistencia médica.

El curso fue dictado por la médica uruguaya Elena Roig, integrante del Servicio Médico Binacional de Salto Grande. La actividad contó además con la participación de personal del área de Relaciones Públicas de Salto Grande, que acompañó el desarrollo de la jornada.

La jornada contó con la participación del delegado argentino Chagas, impulsor de la iniciativa. Tras promover la entrega del desfibrilador para la Sala de Primeros Auxilios, el funcionario propuso que la donación estuviera acompañada por una capacitación en RCP y uso del DEA, con el objetivo de que la comunidad pudiera responder durante los primeros minutos de una emergencia cardíaca, hasta la llegada de asistencia médica.

También estuvo presente la jefa comunal de Nueva Escocia, Rita Álvarez quien, al igual que Chagas y el resto de los asistentes, participó de las prácticas sobre las maniobras de asistencia a una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio.

La incorporación del desfibrilador responde a una necesidad concreta de una comunidad alejada de los principales centros de salud. En un paro cardíaco, los primeros minutos son determinantes para la supervivencia del paciente y la posibilidad de que vecinos, personal sanitario y policías sepan realizar maniobras de RCP y utilizar un DEA puede marcar la diferencia hasta que el paciente sea trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, se indicó a través de un parte de prensa.