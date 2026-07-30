Colón desarrolló una fuerte promoción turística para sostener la actividad de sus prestadores

La estrategia municipal combinó campañas segmentadas, medios nacionales, promoción presencial y contenidos digitales para generar consultas y oportunidades comerciales durante las vacaciones de invierno.

En un escenario nacional atravesado por decisiones de viaje más cuidadas y una fuerte competencia entre destinos, la Municipalidad de Colón, a través de la secretaría de Turismo y Cultura, sostuvo una política promocional activa para generar demanda y fortalecer las oportunidades comerciales del sector turístico local.

Una estrategia dirigida a públicos con posibilidades reales de viajar

La campaña fue diseñada con anticipación y aplicó criterios de segmentación territorial, demográfica y de comportamiento.

Se priorizaron ciudades y sectores con capacidad efectiva de consumo turístico, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y otros mercados regionales.

Los mensajes fueron diferenciados según edades, intereses, hábitos digitales y afinidad con las distintas propuestas del destino. De esta manera, la promoción dejó de ser una comunicación general para dirigirse a públicos con mayores posibilidades de elegir Colón para sus vacaciones, escapadas o momentos de descanso.

Más de 2,28 millones de personas alcanzadas

Los resultados finales de las campañas desarrolladas en Meta y Google Ads reflejan el alcance de la planificación.

Entre el 8 de junio y el 20 de julio, los contenidos promocionales alcanzaron a más de 2,28 millones de personas, generaron 4,3 millones de impresiones y superaron el millón de reproducciones de video.

La estrategia también produjo 94.500 visitas al sitio oficial de turismo y más de 1.950 acciones de alta intención, entre accesos al listado de alojamientos, consultas y contactos directos mediante WhatsApp.

Estos indicadores muestran que la campaña no se limitó a instalar la imagen de Colón, sino que condujo a los potenciales visitantes hacia instancias concretas de búsqueda, consulta y contacto comercial.

Una promoción verdaderamente multiplataforma

La estrategia digital se complementó con presencia en televisión nacional y regional, medios digitales, creadores de contenido, acciones directas en el subte porteño, participación en eventos de alcance nacional y comunicación permanente desde los canales oficiales del destino.

Cada herramienta cumplió una función específica: los medios masivos ampliaron el reconocimiento de Colón; las redes sociales instalaron propuestas e intereses; Google permitió captar búsquedas activas; los creadores de contenido aportaron cercanía y recomendación; y las acciones presenciales acercaron el destino directamente a potenciales visitantes.

Generar oportunidades para el sector turístico

El Municipio no reemplaza la tarea comercial del sector privado, sino que crea condiciones para que pueda vender.

Cada visita al sitio, consulta o contacto generado constituye una oportunidad concreta para alojamientos, establecimientos gastronómicos, termas, comercios, prestadores culturales y servicios turísticos.

La promoción turística es una herramienta de desarrollo económico. Por este motivo, la Municipalidad de Colón sostiene una política profesional, permanente y basada en información, acompañando al sector privado y defendiendo la actividad y el trabajo que el turismo genera en la ciudad.