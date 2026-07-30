Concordia extendió la moratoria tributaria hasta el 30 de diciembre

El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 38.807 que prorroga dicha medida hasta el 30 de diciembre. El programa permite la reducción total o parcial de los intereses resarcitorios en Tasa General Inmobiliaria, Tasa de Servicios Sanitarios, Contribución por Mejoras, Multas tramitadas ante el Juzgado de Faltas.

A fin de brindar previsibilidad económica a los contribuyentes, el recinto aprobó la prórroga de la Ordenanza N° 38.807, extendiendo hasta el 30 de diciembre de 2026 el esquema de regularización de deudas municipales cuyo vencimiento original operaba este 31 de julio.

El programa permite la reducción total o parcial de los intereses resarcitorios en los siguientes conceptos: Tasa General Inmobiliaria, Tasa de Servicios Sanitarios, Contribución por Mejoras, Multas tramitadas ante el Juzgado de Faltas

Reta de Urquiza hizo especial hincapié en el impacto directo sobre la economía familiar: "En el caso de la tasa de servicios sanitarios existe un recargo por mora que representa un monto considerable. Al acceder a esta regularización, ese recargo se elimina por completo, lo que genera además un alivio en la facturación futura de los servicios."