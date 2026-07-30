La Paz se prepara para “El Niño”: relevan familias y acondicionan centros de evacuación

La Paz se prepara para la llegada del fenómeno de “El Niño” con tareas de limpieza de arroyos, relevamientos de familias ribereñas y la organización de centros de evacuación, frente a la posibilidad de lluvias intensas y una eventual crecida del río Paraná. Al respecto, el intendente Walter Martin explicó que el municipio trabaja junto al Gobierno provincial para reducir los daños que podrían ocasionar las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.

El jefe comunal aclaró que no existen precisiones absolutas sobre la magnitud que alcanzará el fenómeno, aunque señaló que los informes recibidos anticipan un incremento de las precipitaciones en el norte entrerriano.

“Es un fenómeno natural y las acciones que estamos haciendo son para mitigar, para reducir el daño que podría realizarse. Es fundamentalmente un aumento de la cantidad de agua y de las lluvias”, explicó ante Canal Once.

El nivel del Paraná y el riesgo de los arroyos

Martin indicó que el río Paraná se encuentra por estas horas en 3,70 metros y todavía faltan cerca de dos metros para alcanzar los niveles de alarma o evacuación establecidos para la zona.

No obstante, señaló que la principal preocupación está puesta en los arroyos que atraviesan sectores urbanos, debido a que pueden crecer con rapidez luego de lluvias intensas y afectar a una mayor cantidad de familias.

Walter Martin, intendente de La Paz.

“Estamos trabajando con el gobierno provincial. Actualmente hay una máquina en la desembocadura del arroyo Cabayú Cuatiá para evitar inundaciones en las riberas de los arroyos, que es lo que más nos preocupa porque afecta la mayor cantidad de zonas inundables de la ciudad”, sostuvo.

El intendente diferenció el comportamiento de los cursos de agua y explicó que una crecida del Paraná puede anticiparse con varios días, mientras que el aumento de los arroyos puede producirse en cuestión de horas.

Relevamiento de familias y personas vulnerables

En las zonas ribereñas de La Paz viven familias que podrían requerir asistencia o evacuación si se agrava el escenario hídrico. Por ese motivo, el municipio realizó junto al área de Desarrollo Social un relevamiento para identificar y geolocalizar a las personas con mayores necesidades.

“Ya hicimos un relevamiento para tener geolocalizadas a todas las personas: electrodependientes, menores, personas enfermas y aquellas que necesitan evacuación”, detalló Martin.

Además, se comenzó a preparar la flota municipal y los vehículos con tracción 4x4 que podrían ser utilizados para ingresar a sectores con dificultades de acceso.

Centros para alojar evacuados

En este contexto, el municipio dispone de diferentes espacios para recibir a las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas. El primero de ellos es el polideportivo municipal, que cuenta con capacidad aproximada para 50 personas.

También se prevé utilizar un centro de salud con salones amplios, donde podrían alojarse cerca de 100 evacuados. “Hay otros lugares dentro de Defensa Civil y también un galpón grande en el puerto que puede prepararse”, agregó el intendente.

La Paz realiza relevamiento y geolocalización de las familias que podrían verse afectadas por lluvias e inundaciones.

Colchones, medicamentos y vacunación

El operativo preventivo incluye la disponibilidad de colchones, elementos de asistencia y recursos sanitarios. Del mismo modo, el intendente destacó que el área de Salud trabaja en la vacunación de los niños y en la preparación de los centros de atención primaria.

“Se está viendo la vacunación de los chicos y que los centros de primeros auxilios tengan los antibióticos y todos los elementos necesarios para el momento en que haya que actuar”, afirmó.

Las medidas forman parte de un esquema integral que involucra al municipio, Defensa Civil provincial, Policía, Prefectura y organismos nacionales vinculados con el monitoreo climático e hídrico.

Prevén más lluvias de lo habitual

El intendente sostuvo que los informes disponibles estiman que podrían registrarse precipitaciones un 45% superiores a los valores habituales en el norte de Entre Ríos. Sin embargo, recordó que la evolución de los fenómenos naturales puede variar y que no existe una proyección exacta sobre sus consecuencias.

“Lo que está previsto es que haya un 45% más de lluvias en la zona norte de Entre Ríos que lo normal. Ya se han registrado lluvias fuertes de más de 100 milímetros que provocan que algunas áreas se inunden”, señaló.

Ante ese escenario, el municipio profundiza la limpieza de cunetas, desagües y desembocaduras para facilitar el escurrimiento del agua.

El antecedente de la inundación de 2016

Martin recordó que la última gran inundación ocurrida en la ciudad fue en 2016, cuando cayeron más de 200 milímetros en pocas horas. En aquella oportunidad desbordaron los arroyos Paraíso y Cabayú Cuatiá, lo que generó serias complicaciones en distintas zonas de La Paz.

“Ante cualquier eventualidad hay que avisarle a la gente que no pase por las calles donde cruza un arroyo. Cuando desbordan, el agua pasa por arriba de los puentes. Hay que salir con tiempo y escuchar las alarmas de los canales oficiales”, recomendó.

El intendente insistió en que la velocidad con la que crecen los arroyos representa uno de los principales riesgos para la población. “La crecida del río Paraná nos da 15 días porque uno sabe cuánto crece en Misiones o Corrientes. Pero la crecida de los arroyos es así: en un par de horas pueden crecer muchísimo”, advirtió.

La situación en las islas

Consultado por el ganado ubicado en la zona de islas, Martin afirmó que los productores suelen seguir permanentemente la evolución del río.

Indicó que la evacuación de animales generalmente comienza cuando el Paraná supera entre los 5,50 y los seis metros de altura.

“Para los animales tenemos una previsión porque se conoce con anticipación la crecida del Paraná. Las personas de las islas están atentas a toda la información”, explicó.

El municipio mantiene comunicación con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, Defensa Civil de Entre Ríos y los organismos que monitorean el nivel de los ríos.

Trabajo conjunto con la Provincia

Martin destacó la coordinación con el Gobierno provincial y recordó que la limpieza del arroyo Cabayú Cuatiá fue planteada como una prioridad ante el riesgo de inundaciones.

La Provincia destinó una retroexcavadora con orugas para intervenir en la desembocadura, luego de los estudios realizados por profesionales del área de Hidráulica.

“El trabajo conjunto es fundamental. Ya estuvieron los ingenieros de Hidráulica, hicieron los estudios que correspondían y están trabajando en este momento para limpiar la desembocadura del arroyo”, sostuvo.

El intendente remarcó que las tareas preventivas son necesarias incluso si finalmente el fenómeno no provoca situaciones críticas.

La limpieza de arroyos, cunetas y desagües permitirá mejorar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos ante futuras tormentas, independientemente de la intensidad que alcance “El Niño”.