Socios de segunda: el ACA Paraná cobra una cuota cada vez más alta y no da casi nada a cambio

Con una cuota mensual que ronda los 62 mil pesos, los socios del Automóvil Club Argentino en Paraná reciben apenas el descuento en el surtidor y algún otro servicio mecánico o de traslado, cuando tienen algún inconveniente. El estacionamiento -el único servicio físico que debería garantizarles la sede- es un descontrol donde cualquiera se instala sin ser socio y sin que nadie controle nada. El hotel del primer piso y el restaurante, que existieron durante años, desaparecieron sin explicación.

Pagar más de 60 mil pesos por mes para ser socio del Automóvil Club Argentino en Paraná no garantiza, en los hechos, casi ningún beneficio concreto y las críticas llueven todo el tiempo. Del extenso paquete de prestaciones que la institución promociona a nivel nacional -hotelería, gastronomía, estacionamiento, auxilio, descuentos en turismo-, en la delegación local sólo queda en pie una cosa: el descuento al cargar combustible y el auxilio. Nunca siquiera se les ocurrió hacer algún acuerdo con teatros o cines de Paraná, para tener descuentos, como existe en otras provincias. Todo lo demás, o no existe, o existe apenas de nombre.

El estacionamiento que ya no es de nadie

El ejemplo más elocuente es el estacionamiento, que debería ser el servicio más básico y más controlado de cualquier delegación del ACA. En Paraná no lo es. Antes se podía dejar el auto en el galpón cubierto o en los lugares asignados a los socios. Hoy esa lógica desapareció: se estaciona quien llega primero, sea socio o no, y nadie controla si esa persona fue efectivamente al bar a consumir algo -condición que, en teoría, habilitaría el uso del espacio- o si simplemente lo usa como cochera gratuita. Y quedan “los amigos” de los empleados o los expendedores. Ellos dicen “este sí”, “este no”.

La rutina es conocida por cualquiera que pase por la sede: alguien deja el auto estacionado, camina hasta la zona céntrica -la peatonal, Tribunales, la Casa de Gobierno- hace sus trámites o sus compras, y vuelve horas después a retirar el vehículo sin que ningún empleado le pida cuenta de nada. Es, de hecho, un estacionamiento gratuito de facto en pleno centro de la ciudad, sostenido con la cuota de los socios que pagan y no lo pueden usar cuando lo necesitan. “Es que los nuevos concesionarios de YPF están peleados con el ACA y no se hablan”, dicen los empleados, cuando se les consulta.

La sede de Paraná llegó a tener, en su primer piso, un espacio de hotel para por lo menos 15 o 20 socios, además de un restaurante que funcionaba junto al bar. Ambos servicios desaparecieron. El restaurante cerró y no fue reemplazado por nada (solo el bar, ahora refaccionado, después de por lo menos 8 meses de cierre temporal); del sector de alojamiento no queda ni el recuerdo institucional de que alguna vez existió.

Ninguno de los dos cierres fue acompañado de una comunicación pública a los socios ni de una explicación sobre qué pasó con esa infraestructura, quién decidió discontinuarla o si hay planes de recuperarla.

Una cuota que no se corresponde con lo que se recibe

El contraste es directo: mientras la cuota social se actualiza mes a mes y ya supera los 62 mil pesos, el socio de Paraná recibe a cambio un beneficio -el descuento en combustible- que cualquier tarjeta de fidelización de una estación de servicio ofrece sin necesidad de pagar una membresía. El resto de la promesa institucional del ACA -asistencia, turismo, gastronomía, estacionamiento propio y controlado- no tiene correlato real en la delegación local. O sea, como si fuera una estación de servicios más, como las que existen en todo el país.