Avanzan en Colón diversas obras públicas financiadas con recursos municipales

El intendente de Colón, José Luis Walser, realizó una nueva recorrida supervisando los diferentes frentes de obra pública que la Municipalidad ejecuta en simultáneo. Walser aprovechó para dialogar tanto con los trabajadores como con los vecinos para evaluar el impacto de las mejoras en cada zona.

Actualmente, el plan de infraestructura avanza a ritmo sostenido en múltiples puntos estratégicos y mejoras barriales como la ejecución de cordones cuneta en distintos barrios, sumado a la extensión de la red de cloacas.

En este plan de modernización se avanza en la zona céntrica con la transformación de la calle principal 12 de Abril en un moderno Centro Comercial y Cultural a Cielo Abierto, junto a la revalorización integral de la Plaza Washington.

En Boulevard Gaillard avanzan las obras de cordones cuneta para dar inicio inmediato a la construcción del sendero peatonal central. Posteriormente, se ejecutará el asfaltado en caliente y la instalación de luminarias LED.

En boulevard Ferrari progresa la construcción del nuevo caminador central de hormigón.

En tanto que en la zona portuaria se dará inicio de la obra de pavimentación articulada sobre la calle Peyret.

Estas intervenciones se financian íntegramente con fondos municipales, devolviendo el aporte de la comunidad en obras concretas.

"Gracias a una administración ordenada, volcamos los recursos principalmente en pavimentación y servicios esenciales que cambian el día a día de nuestros vecinos", destacó Walser.

De esta forma se consolida el denominado Modelo Colón de Transformación y Desarrollo, un esquema de gestión que prioriza el crecimiento planificado y sostenible de la ciudad.