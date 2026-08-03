Presentaron un pedido de acceso a la información pública para conocer los gastos de la Fiesta del Mate

Luego de que venciera ampliamente el plazo legal para responder un pedido de informes ingresado en marzo de este año en el Honorable Concejo Deliberante, el bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos (JxER) en Paraná decidió avanzar con un requerimiento formal amparado en la Ordenanza N° 9.551 de Acceso a la Información Pública.

Según advirtieron desde la bancada a través de un comunicado, el Ejecutivo Municipal “no brindó ninguna contestación respecto a la administración de los recursos utilizados en la última edición de la Fiesta Nacional del Mate, un evento que implicó una importante inversión de fondos municipales y del cual corresponde informar con precisión su ejecución presupuestaria”.

“El acceso a la información pública no es una concesión del gobierno de turno, sino una obligación legal e institucional. Los concejales tenemos la responsabilidad de controlar cómo se administran los recursos públicos y los vecinos tienen derecho a saber cómo se utilizan sus impuestos. Ante el vencimiento de todos los plazos sin obtener respuestas, decidimos avanzar con esta herramienta para garantizar la transparencia”, manifestaron los ediles a través de un comunicado, publicó Ahora.

Los datos solicitados al Ejecutivo

A través de la herramienta legal, los concejales exigen que la administración detalle los procedimientos utilizados para las contrataciones y la logística de la fiesta. Los puntos clave del requerimiento incluyen:

Costo total y presupuesto: El gasto general de la organización, el presupuesto original y los aportes realizados por el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), detallando qué partidas se utilizaron para cada concepto.

El gasto general de la organización, el presupuesto original y los aportes realizados por el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), detallando qué partidas se utilizaron para cada concepto. Logística e infraestructura: Un informe pormenorizado sobre los desembolsos en escenarios, sonido, iluminación, seguridad y otros servicios.

Un informe pormenorizado sobre los desembolsos en escenarios, sonido, iluminación, seguridad y otros servicios. Contrataciones y proveedores: La nómina completa de contratistas, los montos abonados y los procedimientos administrativos aplicados. Se exige especial atención a las contrataciones directas (con su debida fundamentación legal) y a la participación de productoras privadas.

La nómina completa de contratistas, los montos abonados y los procedimientos administrativos aplicados. Se exige especial atención a las contrataciones directas (con su debida fundamentación legal) y a la participación de productoras privadas. Artistas y espectáculos: El listado completo de los artistas que se presentaron, los cachets abonados a cada uno y el presupuesto total destinado a este rubro.

El listado completo de los artistas que se presentaron, los cachets abonados a cada uno y el presupuesto total destinado a este rubro. Ingresos y subsidios: El detalle de lo recaudado en concepto de entradas, sponsors y otros ingresos derivados del evento, indicando el destino de esos fondos. También se solicita identificar los subsidios otorgados a terceros.

El detalle de lo recaudado en concepto de entradas, sponsors y otros ingresos derivados del evento, indicando el destino de esos fondos. También se solicita identificar los subsidios otorgados a terceros. Documentación de respaldo: Los concejales advirtieron que toda la información aportada deberá contar con su correspondiente respaldo documental; de lo contrario, considerarán la respuesta como incompleta.

Otros pedidos de informe a la espera

Desde el bloque de JxER señalaron que esta situación no es aislada. Remarcaron que existen otros pedidos de informes de suma relevancia para la ciudad que tampoco han sido respondidos a la fecha por la gestión municipal.

Entre los temas pendientes de respuesta, los concejales enumeraron los reiterados cortes de agua en la ciudad, la estructura de financiamiento de la radio municipal, el rediseño de la bicisenda, y la información sobre la concesión y demolición de la vieja terminal de ómnibus. Ante este panorama, afirmaron que continuarán utilizando todas las herramientas institucionales para garantizar el control sobre la utilización de los recursos municipales de los paranaenses.