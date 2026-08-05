Concluyeron la obra en el salón de actos de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay

Con una inversión provincial superior a los 285 millones de pesos, concluyeron las obras de restauración y modernización del Salón de Actos de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay. La reapertura oficial se concretará en octubre.⁣

Las obras de puesta en valor del tradicional Salón de Actos de la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno” están concluidas. En este marco, el diputado provincial Silvio Gallay visitó el establecimiento, donde fue recibido por la rectora Mariana Cañete y junto a la Jefa Regional de Arquitectura, Claudia Ávalos, recorrieron las instalaciones renovadas.⁣

La intervención, ejecutada por la Dirección General de Arquitectura de la Provincia, demandó una inversión superior a los 285 millones de pesos. Los trabajos abarcaron el cambio completo de cubiertas, la impermeabilización de losas, la renovación integral de la red de agua y cañerías cloacales, la construcción de nuevos núcleos sanitarios accesibles y diversas mejoras estéticas en el interior del recinto.⁣

Tras la recorrida, el legislador Silvio Gallay destacó el cumplimiento del compromiso asumido a fines de 2024: “Nuestros gurises merecen espacios de aprendizaje dignos y seguros. Seguimos trabajando con responsabilidad para que la educación sea el motor de transformación, respaldada por inversiones concretas y poniendo los recursos donde realmente importan”, afirmó.⁣

De esta manera, el emblemático espacio abrirá formalmente sus puertas durante el mes de octubre, permitiendo que la comunidad educativa vuelva a disfrutar de un entorno renovado y seguro.⁣