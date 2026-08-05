En Concordia un proyecto propone declarar la emergencia hídrica y climática

El intendente Francisco Azcué, junto a los integrantes del Comité Operativo de Emergencias (COE), encabezó una nueva reunión donde se avanzó en las distintas acciones que se vienen desarrollando con el objetivo de determinar funciones en el protocolo de actuación ante la posible llegada e impacto que tendría el fenómeno de “El Niño” en Concordia.

Una de las medidas anunciadas por el intendente es el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para declarar la emergencia hídrica y climática en Concordia, hasta el mes de marzo del año que viene, con la posibilidad de ser prorrogable de ser necesario, con el objetivo de prevenir, mitigar y atender los efectos derivados de fenómenos meteorológicos extraordinarios y garantizar la continuidad de los servicios y funciones esenciales

También anunció la designación del secretario de Salud Diego Sauré como coordinador operativo del COE, cuya responsabilidad será la de profundizar el trabajo articulado con las instituciones y organismos que lo conforman, respetando las competencias y autonomía de cada área.

Comité activo

Sobre el funcionamiento del COE, Azcué fue claro: “Está integrado por instituciones prestigiosas, con experiencia y muy comprometidos, trabajando permanentemente. Con los pronósticos negativos que se están manejando, que indican que lo más grave se espera para el período comprendido entre los meses de septiembre y marzo, estamos profundizando las responsabilidades y actuaciones dentro del protocolo establecido, utilizando como base y método de trabajo, un sistema desarrollado por el Ejército Argentino que nos permite ir evaluando el impacto de la crecida de acuerdo a los diferentes niveles”.

Otro dato importante remarcado por el intendente es el efecto de las precipitaciones, que se esperan que sean intensas como las que ocurrieron últimamente. Para ello es fundamental el trabajo preventivo realizado por la Municipalidad en el mantenimiento de las estaciones de bombeo de la Defensa Sur; limpieza de pluviales, desagües canales y arroyos. “Cuanto más se pueda mitigar el impacto de las lluvias, menos problemas se van a presentar dentro de la ciudad por ello es importante que los vecinos colaboren y no arrojen residuos o desechos que puedan obstruir el normal funcionamiento de estos sectores”.

Por último Azcué resaltó que “los pronósticos no son buenos por eso pedimos que las cosas las tomemos enserio, cada uno desde el lugar que les corresponde, siendo lo más responsables y profesionales posibles porque estamos ante una situación compleja. Estamos hablando de una creciente importante de niveles que, como mínimo, podría llegar a los 15 metros”.

“No queremos llevar mayor preocupación”

Por su parte Sauré sostuvo que “Más allá de la problemática que se nos presente, la ciudad tiene que seguir funcionando como tal, independientemente de lo que no pase por eso es importante profesionalizar la crisis y esa es la decisión que se ha tomado. A través del sistema elaborado por el Ejército ya contamos con información y estadísticas desde el año 1950 al presente que nos va a permitir ir estableciendo con anticipación, por ejemplo, cuantas familias o personas necesitan ser trasladadas a medida que el río sube”.

“No queremos llevar mayor preocupación a la comunidad pero sí que sepan que la planificación con la que estamos trabajando, prevé distintos escenarios. No sabemos qué va a pasar, cual va a ser la magnitud, pero debemos estar preparados”, concluyó Sauré.

Comportamiento del río

En lo que respecta al comportamiento actual del río Uruguay, desde el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) se informó que se está atravesando un período de crecida ordinaria, la cual está ingresando en la fase de recesión que tenderá a ir bajando el nivel hacia el fin de semana.

Con respecto a esto último, el coordinador operativo del COE indicó que esto permitirá el retorno a sus viviendas de las seis familias que fueron evacuadas de manera preventiva a inicios de la semana.

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