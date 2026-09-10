Avanza la etapa final del Parque Solar Fotovoltaico de Paraná

El Parque Solar Fotovoltaico que construye la Municipalidad de Paraná en un predio de ocho hectáreas, al sur del Parque Industrial General Belgrano, avanza hacia su puesta en funcionamiento. Actualmente, los trabajos se concentran en la configuración y verificación del sistema de monitoreo y control, así como en la revisión de los distintos equipos que integran la instalación.

En esta etapa se trabaja sobre el centro de transformación compacto, celdas, inversores, tableros y los strings, denominación que reciben las conexiones que agrupan los paneles solares. También se instaló un sistema inteligente de monitoreo y comunicación que permitirá medir el estado de captación de energía de los paneles y calcular su rendimiento.

En paralelo, continúan las tareas de perfilado y nivelación de las calles públicas e internas del predio, además de trabajos de terminación en la sala de control y la conexión del alumbrado público y del tablero de iluminación general del parque.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó que la obra se encuentra en su última etapa y valoró la magnitud de la inversión realizada por el Municipio. “Estamos ultimando los detalles para poner en funcionamiento el parque solar, que cuenta con 10.400 paneles y va a comenzar a producir energía limpia para la ciudad. Es una inversión que vuelve a Paraná y que, de acuerdo con la generación, estimamos recuperar en un plazo de entre ocho y diez años”, señaló.

Halle también remarcó que el proyecto tendrá una dimensión educativa y de vinculación con la comunidad, a partir de la sala de interpretación que se incorporará al predio. “La idea es que los ciudadanos puedan conocer el parque y que las escuelas de la ciudad tengan la posibilidad de venir y aprender sobre la generación de energía renovable. Además, será uno de los parques de mayor escala de la región administrado por equipos técnicos y profesionales municipales”, sostuvo.

El Parque Solar Fotovoltaico está compuesto por 10.400 paneles solares bifaciales, instalados con una inclinación de 30 grados para favorecer un rendimiento óptimo durante todo el año. La generación prevista será equivalente al consumo del alumbrado público LED de toda la ciudad, lo que representará un ahorro significativo para las arcas municipales.

“Esta obra está financiada 100% con fondos municipales y va a significar un ahorro importantísimo de dinero para el Municipio. El Parque Fotovoltaico producirá energía sustentable y limpia, y generará lo equivalente al alumbrado público LED de toda la ciudad”, destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

La obra había sido licitada en 2023, pero debió ser neutralizada debido a la situación económica nacional. A comienzos de 2025, el Municipio retomó los trabajos y sostuvo la inversión necesaria para completar las tareas pendientes.

"Cuando se concrete la puesta en marcha, Paraná se encaminará a convertirse en el primer municipio de la provincia en producir energías renovables a gran escala, consolidando una política orientada a la generación de energía limpia y sustentable", señalaron desde el Municipio.

Próximo paso: pruebas y puesta en marcha

Con el avance de los trabajos sobre los equipos y sistemas que componen el parque, el próximo paso será realizar las pruebas y testeos integrales de la instalación, como instancia previa a su puesta en marcha definitiva.

Así, el Municipio avanza en la concreción de una obra que combina ahorro, generación propia de energía y sustentabilidad, con una infraestructura pensada para producir durante todo el año y abastecer una demanda tan concreta como significativa: el alumbrado público LED de Paraná.