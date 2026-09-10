Cotapa abrió otro local: el primero después de que los trabajadores recuperaran la empresa en quiebra

El grupo de trabajadores de la ex Sociedad Anónima que se quedó con Cotapa y conduce la cooperativa, abrió el quinto local en Paraná. Está ubicado en el Mercado Municipal, sobre calle Perú 38.

“Estamos agradecidos con la ciudadanía de Paraná que consume nuestros productos y con la Municipalidad que nos permite abrir hoy en este mercado. Este proceso lleva cuatro años y estamos contentos. Además recordamos que los miércoles tenemos promoción para los jubilados con un 10% de descuento y vamos a agregar los sábados para los docentes de todos los niveles, también con 10% de descuento, al igual que los estudiantes universitarios que tienen la promoción los días lunes con la Tarjeta UniPase. Este es un logro de los trabajadores de la ex Sociedad Anónima que nos convertimos en cooperativa”, valoró Carlos Strada, presidente de Cotapa.

Contó que son “45 asociados en Cotapa. Activos somos 40. Además hicimos un acuerdo intercooperativo con una cooperativa llamada Potencia. En total, Cotapa tiene casi 80 personas trabajando entre la planta y los locales. Es una forma de generar trabajo. En la mayoría de los casos son chicos jóvenes con su primera experiencia laboral. Aparte de los indirectos que genera la industria láctea entre proveedores, clientes, fleteros. Hay un universo que se mueve alrededor de la empresa, que es lo que debemos cuidar”.

Por su parte, la subsecretaria municipal de la Producción, Nair Santana, destacó: “Estamos orgullosos de que esta marca emblemática pueda inaugurar formalmente su quinto local. Tres de los cuales están en espacios municipales, en el Mercado Sud, en la Feria de salta y Nogoyá y ahora en Perú 38. Esto es el reflejo del compromiso de los trabajadores de Cotapa que con mucho esfuerzo, en una situación económica demandante del país, llevan adelante su trabajo cooperativo, y también de la gestión municipal que da lugar para ofrecer los productos”.

Señaló que, además de los descuentos a distintos grupos de la comunidad, “Cotapa siempre ofrece sus instalaciones para que los estudiantes puedan conocer los procesos de industrialización, comercialización y cooperativismo que es un aspecto que nos interesa potenciar desde la ciudad.

Armando Toloy, titular de Mercados y Ferias de la municipalidad de Paraná dijo por último que “Cotapa es una marca identificada con la ciudad de Paraná. Decir Cotapa es decir Paraná y es un orgullo que nos acompañe en la Feria Municipal, la de Salta y Nogoyá, y el Mercado Sud. Es un orgullo darle protagonismo a esta marca”.

El quinto local estará abierto al público de 8 a 13 y de 17 a 21.