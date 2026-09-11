JxER exige “transparencia total al Municipio, tras la respuesta incompleta sobre gastos de la Fiesta del Mate

El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos presentó una “impugnación e insistencia técnica ante la contestación evasiva e incompleta entregada por el Ejecutivo Municipal respecto al financiamiento de la Fiesta Nacional del Mate”.

Desde el bloque señalaron que la Municipalidad “incurrió en un grave retroceso institucional al no exhibir la documentación respaldatoria requerida y dejar numerosos interrogantes sin responder. Esta omisión constituye una clara transgresión a la Ley Nacional N° 27.275, la Ley Provincial N° 10.518 y la Ordenanza Municipal N° 9551 de Acceso a la Información Pública”.

Rendir cuentas es la primera obligación de quien administra recursos públicos

En un parte de prensa señalaron que “la gestión de los fondos estatales demanda una conducta ética impecable, la apertura de los datos y el esclarecimiento de cada punto consultado. Absolutamente cada recurso destinado a grandes eventos culturales proviene del esfuerzo tributario de los paranaenses”.

“Por esta razón, la rendición de cuentas no puede quedar a criterio del gobernante de turno: es un deber republicano insoslayable brindar respuestas precisas que le permitan a la sociedad conocer con exactitud el destino de sus impuestos”, consideraron.

Sobre esta presentación, Silvia Campos, presidenta de la bancada de Juntos por Entre Ríos, remarcó: “Cada peso que entra a las arcas municipales le pertenece a los contribuyentes. Administrar los recursos del Estado exige un compromiso absoluto con la verdad y la apertura. Respuestas a medias, expedientes ocultos y preguntas clave deliberadamente ignoradas generan una sospecha innecesaria y atentan contra el derecho de los vecinos a saber en qué se gasta su dinero”.

“La transparencia no se declama: se demuestra respondiendo cada requerimiento formal y poniendo a disposición la información real y verificable de cara a la ciudadanía”, señaló.

Puntos críticos, evasivas y documentación omitida:

“Preguntas sin responder y falta de respaldos: Además de dejar puntos centrales del pedido de informes sin contestar, el Ejecutivo no adjuntó decretos de adjudicación, contratos, facturas ni órdenes de pago.

Agrupamiento de partidas sin detalle de proveedores: Se consignaron sumas globales de enorme magnitud -como $299 millones para estructura de escenario e iluminación o $82 millones para la carpa institucional- sin identificar las razones sociales ni CUIT de las empresas contratadas, ocultando si se realizaron licitaciones o adjudicaciones directas.

Opacidad en la contratación de artistas: Se informó una cifra agregada que supera los $766 millones para la cartelera artística, omitiendo especificar cuánto percibió cada grupo o representante.

Origen de fondos e intervención del EMPATUR: No se respondieron las dudas sobre las partidas presupuestarias afectadas para cubrir el evento ni se aclaró el volumen de aportes o el rol del Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR)”.

En defensa del presupuesto de los vecinos

"Reconocemos plenamente la importancia de la Fiesta del Mate como un símbolo de nuestra identidad y un motor para la economía local. Precisamente por el valor que tiene para todos los paranaenses, un evento de esta magnitud debe gestionarse con la máxima responsabilidad institucional y con cuentas claras ante la sociedad", agregaron desde la bancada.

Por último, el bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos anunció que continuará “impulsando todas las herramientas legislativas correspondientes hasta que la gestión municipal entregue la totalidad de los expedientes y responda formalmente a cada uno de los puntos requeridos. El respeto por el dinero de los paranaenses exige explicaciones concretas, cuentas claras y tolerancia cero a la falta de información”.