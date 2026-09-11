Simmermacher defendió su proyecto de desarrollo inmobiliario en Bajada Grande: "No es un barrio cerrado"

El desarrollo inmobiliario San José del Paraná, proyectado sobre un predio de cinco hectáreas donde funcionaba la antigua aceitera en la zona de Bajada Grande, generó controversia en la ciudad. El conflicto central radica en la brecha entre la difusión comercial del proyecto y su estado de tramitación administrativa. Mientras la propuesta comenzó a difundirse públicamente en las redes sociales, la Municipalidad de Paraná intimó formalmente al emprendimiento a cesar toda publicidad.

El proyecto se encuentra en las etapas iniciales de evaluación, por ende, el proyecto carece aún de la factibilidad técnica y la habilitación municipal requerida por las ordenanzas locales. El empresario Jorge Simmermacher, cara visible del proyecto y titular de la firma propietaria del predio, dialogó sobre el mismo en el programa Un martillo para darle forma (Radio Plaza 94.7). El desarrollador explicó la situación legal del emprendimiento, los detalles del diseño arquitectónico y el esquema de financiamiento previsto. "No es un barrio cerrado", remarcó.

Al ser consultado sobre las habilitaciones vigentes para proyectar la obra, Simmermacher detalló las reuniones mantenidas durante 2025 con las comisiones municipales y la presentación técnica realizada en noviembre: "Se hizo una presentación del uso conforme previo, que es el primer paso. Nos presentan (el municipio) que estaríamos en condiciones de ya entrar en el pedido de uso conforme, pero nos condiciona a algunas presentaciones que querían que se completase". "La semana que viene estaremos completando algunas cosas. Se hizo el estudio de suelo, ambiental y agrimensura. Eso lleva al uso previo conforme", especificó, y agregó que estuvo en contacto con distintas áreas del municipio.

Respecto a la notificación municipal para frenar las acciones publicitarias, confirmó la medida y aseguró haberla acatado: "La acatamos inmediatamente, porque en este tipo de desarrollos participan muchos equipos de trabajo. El equipo de marketing empezó con un estudio de mercado sobre la gente que puede estar interesado en el proyecto. Tras la notificacón del municipio, le pedimos al estudio de marketing que cese con la publicidad". Explicó que el avance publicitario respondió a un estudio de mercado encarado por una empresa especializada, del cual obtuvieron más de 600 contactos de potenciales interesados. No obstante, expresó su intención de disculparse ante las autoridades locales: "Le pedí una entrevista a la intendente para solicitarle para ponerle mis disculpas por este avance de la gente de marketing".

A su vez, Simmermacher remarcó que no se han realizado ventas ni reservas informales, en cumplimiento con la normativa: "Igualmente el trabajo que se hizo no era para vender. De hecho, no se vendió nada ni ninguna reserva". El empresario indicó que completará ante las áreas municipaleslos estudios de suelo, ambientales y de agrimensura requeridos para avanzar hacia el pedido formal de factibilidad.

Características del proyecto y preservación del entorno

En cuanto al proyecto, comentó que abarca cinco hectáreas contiguas al río y a la calle Larramendi. Frente a las dudas sobre el carácter del desarrollo, el empresario enfatizó su apertura a la comunidad: "Una de las características más importantes, que en su momento la hemos hablado siempre con las distintas comisiones, es que todo el predio va a ser de uso público. No es un barrio cerrado".

En cuanto al diseño edilicio, detalló que la propuesta original fue ajustada para edificar seis torres de usos mixtos y residenciales: tendrá tres torres sobre la zona más elevada, donde funcionaba la antigua aceitera; y tres torre dispuestas en el entorno de una laguna interior. Precisó que las plantas bajas contarán con locales comerciales, gastronomía y servicios (oficinas, clínicas y centros educativos).

Respecto a las condiciones ambientales del predio y la presencia de la laguna, sostuvo: "Primero, el predio no es un humedal. De lo contrario, la aceitera no se hubiera construido en su momento en ese lugar". Simmermacher indicó que la laguna cuenta con agua surgente y que se proyecta la creación de un perilago para integrarla como un espacio de rescate ecológico y recreativo. "Es un lugar realmente muy importante para rescatarlo ecológicamente, para conservar la flora y fauna del lugar", subrayó. Luego, adelantó: "La semana que viene vamos a estar con las autoridades presentando algunas de las cosas que tenmos. no cumplimos todavía todo".

Cómo se financia

En el plano financiero, indicó que el proyecto se estructurará a través de un fideicomiso integrado por la sociedad propietaria de la tierra, una fiduciaria que administra y una empresa constructora brasilera especializada en sistemas de encofrado y hormigón. Asimismo, se contemplan acuerdos de canje de metros cuadrados por insumos con proveedores de hierro y material. "Hay un aporte muy importante con los acopios de soja, con los cuales tengo mucha relación desde antes de comprar la aceitera. Desde 1985 trabajamos en el negocio de la soja y entonces tenemos una expectativa interesante respecto de que los productores agrícolas. El gran usuario de esto va a ser el hombre del campo. El empresario agropecuario que tiene a sus hijos estudiando en Paraná o que o que tiene ganas de de tener un lugar que va a ser interesante en Paraná".

El mecanismo propuesto buscará facilitar que productores agrícolas utilicen granos retenidos en acopios para la adquisición de unidades. El plazo estimado de desarrollo se extenderá por un mínimo de 5 años, ejecutándose de forma escalonada torre por torre.