Concepción del Uruguay: se comenzará a construir el Barrio La Salamanca que es impulsado por el Grupo RUS

El lunes 14 de septiembre se firmará el contrato con la empresa constructora que tendrá a su cargo la ejecución de las obras del Barrio La Salamanca en Concepción del Uruguay. El acto se realizará a las 12:30, en la esquina de calle Urquiza y Avenida Esilda Tavella, en el barrio San Isidro.

Impulsado por el Grupo RUS, el proyecto se desarrolla sobre más de 11 hectáreas en la zona Norte de Concepción del Uruguay y contempla 175 lotes residenciales, una plaza pública de más de 9.000 metros cuadrados y una guardería náutica. El emprendimiento se emplaza en un entorno privilegiado por su cercanía al río, el Parque de la Ciudad y el Parque La Salamanca, conocido popularmente como “Las Manos”, además del Club Atlético Uruguay y distintas guarderías náuticas. Se trata de un sector vinculado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y turísticas.

Grupo RUS: desarrollar desde la región

La concreción de este proyecto forma parte de una visión que Río Uruguay Seguros (RUS) sostiene desde sus orígenes: defender y promover el desarrollo regional, generando movimiento económico y nuevas oportunidades para las comunidades.

Como todas las compañías de seguros, RUS realiza inversiones para respaldarlos compromisos futuros con sus asegurados, en el marco de la regulación del mercado asegurador. En ese contexto, decidió canalizar parte de sus inversiones hacia la economía real, además de los instrumentos financieros, a través de proyectos inmobiliarios y productivos con impacto en la región.

Con 68 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino, RUS nació en Concepción del Uruguay y construyó una fuerte identidad federal, extendiendo su presencia desde la provincia y la Mesopotamia hacia todo el país, con una forma de ser y de hacer basada en la cercanía, la solidaridad y los valores del modelo cooperativo.

En línea con este propósito, se creó el Grupo RUS, un grupo económico que será conducido por Juan Carlos Lucio Godoy e integrado por Río Uruguay Seguros, AFLA SA, la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, OFDI S.A., entre otras sociedades. El Grupo desarrolla y gestiona proyectos de inversión, con foco en la calidad, la funcionalidad y el desarrollo sostenible, impulsando emprendimientos capaces de generar valor económico y social y contribuir al desarrollo de la región.

Entre sus desarrollos se encuentran su primera gran obra como el Edificio RUS 1, el Edificio Guay, el primer edificio eco sustentable de la región, y Terrus, un desarrollo urbano integral de Río Uruguay Seguros ubicado sobre la Ruta Nacional 14, a 15 minutos del centro de Concepción del Uruguay. Terrus integra Las Acacias, un barrio privado; el Hotel Days Inn Concepción, un hotel de categoría internacional con unidades de inversión; y un área comercial-empresarial.

A través de AFLA S.A., el Grupo RUS también participa en iniciativas como el Parque Industrial Mixto de Colón, un proyecto de más de 85 hectáreas destinado a la radicación de industrias y servicios, que apunta a diversificar la matriz productiva, atraer inversiones y generar trabajo.

Una obra que acompaña el crecimiento de la ciudad

Con La Salamanca, el Grupo RUS vuelve a canalizar inversión y capacidad de gestión en un proyecto que busca acompañar el crecimiento urbano de Concepción del Uruguay y aportar valor a una zona estratégica de la ciudad.

La firma del contrato con la empresa constructora marca el inicio de una nueva etapa para el emprendimiento y representa, al mismo tiempo, la continuidad de un objetivo que RUS sostiene desde su creación: que el crecimiento de la empresa también contribuya al desarrollo de la comunidad y de la región que la vio nacer.