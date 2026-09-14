Anunciaron la realización de una nueva toma de agua para Concepción del Uruguay

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, informó que llamarán a licitación para hacer una toma de agua de contingencia, que funcionaría cuando falle la actual. La inversión, con recursos municipales, sería de unos 1400 millones de pesos.

El anuncio llega luego de que en abril se rompiera el caño principal de la toma, lo cual dejó paralizada la planta por un día y medio. El jefe comunal sostuvo que esa situación “los preocupó mucho” y comenzaron a estudiar alternativas para que no vuelva a ocurrir, consignó Babel Digital.

“No queremos correr estos riesgos”, destacó Lauritto. Luego, informó que el Municipio realizará una nueva obra para establecer una segunda toma de agua, que funcionaría si es que vuelve a fallar la habitual. El proyecto ya está proyectado y se licitaría en los próximos días, para ejecutarse en un plazo no mayor a nueve meses, con la colocación de dos bombas que traerían de Alemania.