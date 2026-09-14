Jornada de territorio, diálogo y salud en Gobernador Mansilla

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, destacó el encuentro mantenido con la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, autoridades sanitarias, dirigentes y vecinos del departamento Tala. Durante la jornada se abordó la realidad del sistema de salud local, los avances alcanzados y los desafíos que aún quedan por delante.

El encuentro contó con la presencia de la vicegobernadora, directores de hospitales, referentes del área de Salud, dirigentes y vecinos, quienes durante la mañana del sábado último compartieron experiencias y analizaron las principales necesidades de las comunidades de la región.

Según señaló Pasinatto, la actividad permitió intercambiar miradas sobre la realidad sanitaria de las distintas localidades, poniendo en común los avances logrados y los desafíos que todavía deben afrontarse para continuar fortaleciendo la atención de salud.

En ese marco, el jefe comunal puso especialmente en valor el trabajo que lleva adelante el personal sanitario del departamento Tala y destacó el compromiso de quienes sostienen diariamente la atención en Gobernador Mansilla.

También agradeció la participación de los directores de los hospitales de Gobernador Mansilla, Rosario del Tala y Maciá, así como de la directora de Salud del municipio de Rosario del Tala, quienes aportaron sus experiencias y perspectivas durante la jornada.

Pasinatto remarcó que este tipo de encuentros son fundamentales para “escucharnos, conocer las necesidades de cada comunidad y seguir trabajando juntos”, con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y la atención que reciben los vecinos.

“Territorio, diálogo y compromiso. Siempre cerca de nuestra gente”, expresó el intendente al sintetizar el espíritu de la jornada, al tiempo que agradeció a la comunidad de Rosario del Tala por recibir a las autoridades y referentes que participaron del encuentro.