La Municipalidad presentó a concejales el proyecto de creación del Ente de Gestión Energética de Paraná

El proyecto de ordenanza propone dotar al Municipio de herramientas técnicas específicas para administrar, conservar y proyectar su patrimonio energético, ante la inminente puesta en funcionamiento del Parque Solar Fotovoltaico Paraná.

Establece la creación de un organismo especializado encargado de administrar los activos energéticos que le sean asignados y ejecutar técnicamente los planes y proyectos comprendidos en la política energética municipal.

“Desde el Departamento Ejecutivo elevamos al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la creación de un sistema de gestión del patrimonio energético municipal que planifique y coordine a largo plazo la gestión de la energía en la ciudad de Paraná”, valoró el jefe de Gabinete, Santiago Halle. Y añadió: “Es una ordenanza que no crea una superestructura, no crea órganos nuevos. Crea un Ente que va a tener un director, un administrador, con personal idóneo y que va a concentrar las capacidades técnicas que ya tiene el municipio para poder administrar el parque solar y todo el patrimonio energético municipal”.

Este viernes, en el Salón Mariano Moreno, el Ejecutivo presentó la iniciativa en una comisión ampliada del Concejo Deliberante que contó con el acompañamiento de todos los bloques.

Al respecto, Santiago Halle reconoció que el proyecto se puede mejorar con el entendimiento de todas las partes. “La idea es ir creciendo gradualmente, no crear algo demasiado grande que no se pueda gestionar, pero sí sabiendo que tenemos un desafío enorme con el parque solar. Hay que gestionarlo, hay que administrarlo con mucha eficiencia y sin perder recursos. Cada día que un panel falla, deja de ingresar energía a la ciudad, deja de ingresar recursos a la ciudad y esa concepción la tenemos que entender todos”.

La concejal Luisina Minni, puso en valor el proyecto: “El Parque Solar es una política pública de gestión impulsada por la intendenta Rosario Romero que viene de una gestión anterior”. En este sentido, explicó que “esa continuidad es necesaria para poder otorgarle las herramientas normativas necesarias para el funcionamiento adecuado, que no solamente prevé la energía renovable en sí, sino también ser un municipio eficiente, sustentable, sostenible con el ambiente y que puede generar energías alternativas”.

Para finalizar, Minni reflexionó: “Hay ordenanzas que es necesario que sean consensuadas por la totalidad del cuerpo, y esta es una de ellas. Son políticas que miran el presente de cara al futuro y ahí es donde tenemos que tener la inteligencia de dejar de lado nuestras cuestiones político-partidarias para poder proyectar una Paraná sostenible, que sea en beneficio de todos y todas”.

De la reunión participó también el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao.