Paraná: se realizó una caminata para concientizar respecto a la problemática del suicidio

Bajo el lema “Nadie tiene que atravesarlo solo. Escuchar, acompañar y prevenir nos une”, la caminata por la vida que se desarrolló este sábado en Paraná fue una iniciativa buscó transformar el espacio público en un lugar de encuentro para visibilizar la importancia de hablar sobre el sufrimiento emocional y fortalecer las redes de acompañamiento.

La caminata partió desde la plaza de las Colectividades, pasó por el anfiteatro —donde se plantó un árbol— y retornó nuevamente al punto de partida.

La secretaria de Salud de la Municipalidad, Claudia Enrique, subrayó el acompañamiento del Estado local: “Desde la Municipalidad acompañamos esta actividad organizada por el Colegio de Psicólogos. Es una problemática que nos interpela y nos compromete a todos a hacer algo”.

Luego, se refirió a las acciones que el Municipio despliega en toda la ciudad: “Ponemos todos los recursos para la atención psicológica en los seis Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el acompañamiento a juventudes que se hace en los Centros de Integración Comunitaria (CIC) Este y Oeste, la atención al empleado municipal, como así también el Dispositivo Territorial Comunitario destinado a consumos problemáticos”, enumeró en declaraciones reproducidas por Ahora.

El presidente del COPER, Octavio Filipuzzi, agradeció al Estado local y a las organizaciones participantes: “Esto no hubiese sido posible sin la estructura logística del Municipio, estamos muy contentos por la convocatoria”. Luego, puso en relieve la importancia del trabajo: “Estamos obligados a redoblar los esfuerzos; el suicidio es una problemática multicausal que requiere involucrarnos a todos”.

Por último, el subsecretario de Deportes del Municipio, Juan Arbitelli, destacó el trabajo del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos para brindar capacitaciones en primeros auxilios psicológicos a profesores de clubes e instituciones deportivas: “Los clubes no son ajenos a esta problemática, el Municipio tiene que acompañar y brindar capacitaciones”.

“Paraná Camina por la Vida” fue una caminata que propuso generar conciencia y promover un diálogo abierto, responsable y respetuoso sobre el suicidio y su prevención.

Estuvieron presentes el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, funcionarios del Municipio, autoridades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (COPER).