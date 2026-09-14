Renuevan el ingreso a Paraná con obras de puesta en valor y nuevo diseño de los canteros

La Municipalidad lleva adelante trabajos en calle Antonio Crespo, uno de los sectores de mayor circulación vehicular.

La Municipalidad lleva adelante trabajos en calle Antonio Crespo, uno de los sectores de mayor circulación vehicular.

La intervención contempla la reconstrucción del cantero central, la incorporación de un sistema de riego por goteo y diversas tareas de embellecimiento urbano. Se solicita a quienes transiten por el sector que lo hagan con precaución y respeten las indicaciones del personal de Tránsito.

Durante una recorrida de la obra, la intendenta Rosario Romero destacó la importancia de renovar un espacio que, con el paso de los años, presentaba un importante deterioro.

“Es necesario porque son zonas de mucha circulación que, con los años, se habían desgastado. Los canteros resultaban insuficientes para que estas palmeras pudieran crecer”, explicó.

Luego, explicó que las obras “requieren esfuerzo y paciencia”. En este sentido, detalló: “Hay personal de Tránsito que permanentemente está atendiendo la situación. Los trabajos se realizan con recursos propios de la Municipalidad y cuentan con la participación de distintas áreas municipales, entre ellas el Vivero Municipal y el área de Arquitectura”, dijo. La producción de plantas que se incorporará al espacio también proviene del vivero municipal.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que se trata de una intervención integral que busca mejorar uno de los principales accesos a Paraná. “Es uno de los ingresos más transitados de la ciudad, tanto por calle Crespo como por los sectores que conectan con este acceso. Es un cantero central que tenía muchos años, estaba deteriorado y se estaba desgranando. Por eso decidimos intervenir y ponerlo en valor”, sostuvo.

La obra tiene un plazo previsto de 60 días y contempla la ejecución de casi 80 metros de hormigón sobre el cantero central. El proyecto incorpora además un sistema de riego por goteo, que permitirá optimizar el mantenimiento de la vegetación y reducir la necesidad de intervención permanente de las cuadrillas municipales.

Un ingreso más seguro y ordenado

Además de la renovación del cantero central, el proyecto contempla intervenciones destinadas a mejorar la circulación peatonal y el ordenamiento del sector.

En conjunto con vecinos y comerciantes de la zona, se prevé generar un paso de 12 metros sobre la traza del cantero para facilitar el cruce peatonal. También se realizarán tareas de pintura de sendas peatonales y reparación de paños de hormigón.

La intervención se completará con la pintura de las columnas de alumbrado público, el reemplazo de las garitas de colectivos y el cambio de los contenedores ubicados en el sector. De esta manera, la Municipalidad busca que la renovación no se limite al cantero central, sino que comprenda todo el entorno, mejorando tanto la imagen urbana como las condiciones de circulación y uso del espacio.

Mientras duren los trabajos, se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito.