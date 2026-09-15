Concordia: se instalan nuevas garitas para el transporte urbano

A través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, la Municipalidad de Concordia comenzó con la instalación de refugios urbanos en distintos puntos de la ciudad.

Las nuevas garitas fueron construidas totalmente en chapas de diferentes espesores (lisas planas, plegadas y perforadas) y caños estructurales. Cada garita cuenta con iluminación de dos plafones LED, alimentados por un panel solar que estará ubicado sobre cubierta, bajo protección antivandálica.

Además cuentan con información mediante QR, donde el pasajero obtendrá datos de su ubicación y recorridos de las líneas de colectivos.

Desde la Subsecretaría de Obras Públicas se afirmó que con esto se viene a dar respuestas a una demanda importante por parte de los usuarios del transporte urbano de pasajeros: “se pensó en un diseño moderno, de confort y seguro para los vecinos, a quienes les pedimos que cuiden estos espacios al momento de su uso. Estos refugios son esenciales para los trabajadores, estudiantes y adultos mayores que esperan el transporte público todos los días”.

Además se indicó que las garitas que son retiradas para su reemplazo, se las dejará en condiciones para luego colocarlas en otros sectores de la ciudad.

Puntos de instalación

Los sectores donde están siendo instalados los nuevos refugios urbanos, son los siguientes: Boulevard San Lorenzo y Humberto Primo; Boulevard San Lorenzo, entre calles Perú y Concejal Veiga; Boulevard San Lorenzo y Tavella; Boulevard San Lorenzo, entre calles Concejal Veiga y Laprida; Boulevard San Lorenzo, entre calles 25 de Mayo y Sarmiento; Boulevard San Lorenzo, entre calles Sarmiento y San Luis; Avenida Eva Perón y boulevard San Lorenzo; Boulevard San Lorenzo y Mariano Moreno; Boulevard San Lorenzo y Maipú; Avenida Salto Uruguayo y Maipú; Avenida Salto Uruguayo y Lamadrid; Avenida Gerardo Yoya y boulevard San Lorenzo; Avenida Eva Perón, entre calle Morrogh Bernard y boulevard San Lorenzo; Avenida Eva Perón, entre calles Chabrillón y República del Brasil; Avenida Eva Perón y Gregoria Pérez; Avenida Eva Perón y Cadario; Avenida Eva Perón y Lieberman; Avenida Eva Perón y Arévalo; Avenida Eva Perón y O´Connor; Calle Hipólito Yrigoyen y Buenos Aires; Calle Hipólito Yrigoyen y Mitre.