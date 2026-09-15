El Niño: Concordia usa un software del Ejército para calcular cuántas familias evacuar según la altura del río

El intendente de Concordia, Francisco Azcue, detalló el plan de obras y el abordaje que lleva adelante el municipio ante la fase activa del fenómeno de El Niño, que trae pronósticos "bastante desalentadores" en cuanto a precipitaciones abundantes y crecidas del río. El jefe comunal explicó que la ciudad viene tomando la situación "con la seriedad que requiere" desde hace tiempo, a partir de inversiones, obras y trabajos orientados a mejorar la capacidad de Concordia para soportar este tipo de fenómenos climáticos.

Un déficit histórico de infraestructura pluvial

Azcue explicó -en declaraciones a Un martillo para darle forma - Radio Plaza- que buena parte del problema radica en que Concordia "creció durante muchos años de una forma desordenada", lo que generó una saturación del sistema de drenaje pluvial frente a lluvias intensas en cortos períodos de tiempo. "Ese déficit de infraestructura que tiene esta ciudad lo tenemos que ir revirtiendo con infraestructura", planteó.

Entre las obras en marcha, mencionó una intervención de más de $500 millones en el Canal de Salto Uruguayo, que absorbe agua de distintos barrios de la ciudad; una obra pluvial recientemente licitada en el noroeste, en la zona de Nebel; inversiones en la estación de bombeo de la Defensa Sur; y trabajos de recuperación de reservorios de agua que, según remarcó, habían estado "abandonados durante mucho tiempo". También detalló intervenciones de limpieza en el arroyo Concordia, entubado y con años de desidia, y trabajos en curso sobre el arroyo Manzores, posibles gracias a una máquina aportada por el Gobierno provincial y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), que permite profundizar y limpiar el cauce.

Azcue puso como ejemplo el caso del barrio Parque Río Uruguay, en el este de la ciudad, donde según relató los propios ingenieros municipales se sorprendieron de que esa zona se hubiera urbanizado sin las obras de infraestructura correspondientes: "no puedo creer cómo fueron desarrollando toda esta zona de la ciudad y no hicieron estas obras", le habrían dicho.

La inversión más grande de la historia municipal

Consultado sobre el monto total destinado a este plan, Azcue explicó que las obras se enmarcan dentro del "Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario", que este año representa el 20% del presupuesto municipal, unos $20.000 millones. Según sus propios registros, se trataría de la inversión más importante de la historia de la ciudad realizada con recursos municipales propios, que incluye obras de asfalto, agua y cloacas, además de las intervenciones hídricas mencionadas.

El intendente remarcó que este tipo de obras deben planificarse pensando no solo en el fenómeno actual, sino en eventos climáticos futuros: "este fenómeno lo tenemos hoy, pero capaz que lo tenemos el año que viene o dentro de dos años", por lo que la infraestructura debe mejorarse de manera sostenida, más allá de la demanda inmediata de los vecinos por asfalto, alumbrado o conexiones de agua.

Los tres frentes que más preocupan

Consultado sobre los principales puntos de atención frente a El Niño, Azcue identificó tres frentes distintos. El primero son las tormentas severas puntuales, como la registrada en julio, con ráfagas de hasta 130 km/h que provocaron daños graves en tendidos eléctricos, viviendas —particularmente las de construcción más precaria— y arbolado urbano, sobre todo en la zona norte de la ciudad. El segundo son las inundaciones por lluvias abundantes en cortos períodos, cuando la ciudad no logra drenar el agua con la velocidad necesaria. El tercero, y el que definió como "tal vez el más grave" por la cantidad de personas y daños que genera, es la crecida del río Uruguay, producto de las lluvias en las cuencas altas que exceden la capacidad de maniobra de la represa de Salto Grande.

Hasta 8.000 evacuados si el río llega a 16 metros

Sobre las proyecciones concretas, Azcue precisó que el pronóstico actual estima que el río podría alcanzar como mínimo entre 14,50 y 15 metros de altura. Detalló que el municipio trabaja desde el comité de emergencia con un software desarrollado por el Ejército argentino que permite proyectar, según la altura del río, la cantidad exacta de personas, familias y propiedades afectadas en cada escenario. "Si el río llega a 16 metros, estamos hablando aproximadamente de 8.000 evacuados", ejemplificó.

Consultado sobre si otros intendentes de la región podrían acceder a esa misma herramienta, Azcue confirmó que se trata de un desarrollo del Ejército que, en principio, estaría disponible para otros municipios, aunque aclaró que su precisión depende de la calidad de la información previa que se cargue al sistema, algo que Concordia ya tenía disponible por su propio trabajo de recopilación de datos desde el inicio de la gestión.