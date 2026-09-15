Empresarios brasileños visitaron Colón con intenciones de instalarse en el Parque Industrial Mixto

El intendente José Luis Walser y el empresario colonense Abel Bonnín recibieron el domingo a representantes de WMSI Industrial, firma brasileña que conoció el proyecto del Parque Industrial durante la Feria Binacional y que manifestó su interés en adquirir lotes para desarrollar actividad productiva en la ciudad.

El intendente de Colón, José Luis Walser, junto al empresario Abel Bonnín y su equipo, recibieron a empresarios brasileños vinculados a WMSI Industrial, quienes llegaron a la ciudad para avanzar en el interés de la firma por el Parque Industrial Mixto de Colón. También participó la directora de Industria, Producción y Empleo, Carolina Bombig.

Durante el encuentro se dialogó sobre las características del proyecto, las posibilidades de radicación y adquisición de lotes y la proyección que presenta Colón como punto estratégico para nuevas inversiones productivas.

La reunión representa además la continuidad de un vínculo iniciado meses atrás. WMSI Industrial fue una de las empresas brasileñas que participó de la 5ª Feria Binacional de la Industria y la Producción, realizada en Colón durante abril de este año, oportunidad en la que mantuvo contactos con autoridades y representantes del entramado productivo local.

“Nos reunimos con el intendente de la ciudad de Colón y tuvimos una oportunidad de tener una charla acerca del proyecto de desarrollo del parque industrial, estamos con muchas ganas de instalarnos por acá con la empresa”, expresaron desde la firma WMSI Industrial al término de la reunión de trabajo.

En ese sentido, agregaron: “Es un proyecto que están estudiando y ojalá que se pueda avanzar”.

De la Feria Binacional a una posibilidad concreta de inversión

La presencia de WMSI Industrial Ltda. en Colón constituye uno de los resultados del trabajo de vinculación empresarial e internacionalización que se viene desarrollando desde la Dirección de Industria, Producción y Empleo.

La firma tiene sede en Chapecó, estado de Santa Catarina, y desarrolla soluciones para la industria vinculadas con ingeniería, fabricación de maquinaria y equipamiento, montaje, mantenimiento y asistencia técnica especializada. Entre sus áreas de trabajo se encuentran procesos para la industria alimentaria, higienización industrial y sistemas de transporte y movimiento de productos.

Su regreso a la ciudad, esta vez con interés en evaluar la adquisición de terrenos en el futuro polo industrial, permite avanzar desde aquella primera vinculación generada durante la Feria hacia una posible inversión productiva.

Un proyecto que atraviesa nuevas etapas

El Parque Industrial Mixto es una de las políticas estratégicas con las que la Municipalidad busca diversificar la matriz económica de Colón, captar inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo.

El master plan contempla un desarrollo de aproximadamente 90 hectáreas, con 80 lotes proyectados de distintas dimensiones y una primera etapa integrada por 52 lotes para radicación productiva.

Su ubicación sobre la Autovía Nacional 14, con vinculación a la Ruta Nacional 135 y al Puente Internacional General Artigas, le otorga una posición estratégica para el movimiento de bienes y la integración con Uruguay, Brasil y los principales corredores nacionales.

La infraestructura proyectada contempla calles aptas para tránsito pesado, energía, iluminación, agua, sistema contra incendios, gas natural, fibra óptica, áreas comunes y un sistema de tratamiento de efluentes con criterio de vuelco cero, entre otras prestaciones.

Un proceso sostenido

La reunión de este domingo se incorpora a un proceso que ha ido avanzando por etapas. En octubre de 2025, el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos autorizó la ejecución del anteproyecto; posteriormente se incorporó Río Uruguay Seguros mediante un acuerdo con la Municipalidad y Bonnín Hermanos para trabajar sobre el proyecto ejecutivo, la estructura fiduciaria y la comercialización.

Durante la última Feria Binacional, el interés por los lotes superó las previsiones iniciales y se generaron nuevas reuniones con empresas interesadas. En mayo, además, comenzaron en el predio los trabajos de apertura y delimitación de calles, dando inicio a una instancia física concreta del proyecto.

La visita de representantes de WMSI Industrial marca ahora un nuevo paso en esa estrategia de atraer inversiones y convertir los vínculos generados desde Colón en posibilidades concretas de radicación, producción y empleo.