Protesta de UTA afecta al servicio de colectivos del área metropolitana de Paraná

Las asambleas de UTA con retención del servicio de colectivos, comenzaron este lunes a afectar a los usuarios del área metropolitana de Paraná, luego de que volviera a fracasar la negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Desde UTA Entre Ríos confirmaron a Canal Once que las medidas se desarrollan en las cabeceras de diferentes líneas y comprenden dos franjas horarias: de 9 a 11 y de 15 a 17. Durante esos períodos se producen interrupciones en la circulación habitual de las unidades.

La situación afecta a usuarios del transporte metropolitano de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, debido a que las reuniones informativas generan inconvenientes en la prestación normal del servicio. Medidas similares también se llevan adelante en otras provincias.

ERSA pidió la intervención de Transporte

El conflicto se profundizó luego de que el sindicato rechazara la última propuesta salarial presentada por la representación empresarial. Ante la falta de entendimiento, UTA dispuso la realización de asambleas como parte de su reclamo.

Por su parte, ERSA presentó una solicitud ante la Secretaría de Transporte de Entre Ríos debido al impacto que las denominadas “asambleas informativas” tienen sobre la circulación de colectivos.

Según expresó la empresa, las medidas “han afectado la prestación de servicios de transporte público de pasajeros”. Por ese motivo, solicitó “la urgente e inmediata intervención de la Secretaría, dentro del ámbito de sus competencias para garantizar la continuidad de los servicios”.

De esta manera, mientras continúa sin resolverse la negociación salarial entre UTA y Fatap, los usuarios permanecen atentos al desarrollo del conflicto y a posibles nuevas alteraciones en las frecuencias del transporte metropolitano.