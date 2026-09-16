Alejandro Carrere, decano de la UTN, se anota para ser candidato a intendente de Paraná por la UCR

El decano de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alejandro Carrere, habló sobre distintos temas de la coyuntura universitaria, política provincial y municipal, en una entrevista que dejó planteada su eventual proyección como candidato a intendente de Paraná por la Unión Cívica Radical.

La crisis del financiamiento universitario

Consultado sobre el panorama actual del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales, Carrere explicó que el sector sostiene su plan de lucha "conjuntamente coordinada desde el SIN, desde las asociaciones sindicales, desde los centros de estudiantes". Remarcó que, pese a que la Justicia ya se pronunció al respecto desde "el Tribunal Supremo", el Gobierno nacional "ciertamente sigue sin cumplir con la ley de financiamiento" en lo que hace a los gastos necesarios para garantizar el funcionamiento universitario, "los cuales no se han actualizado". Como dato adicional, contó que recientemente una paritaria "se ha tenido que levantar porque no responde a los requerimientos de los trabajadores", una situación que calificó como de "una gravedad muy importante".

En diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, Carrere se mostró poco optimista sobre un cambio de rumbo en la política universitaria del Gobierno nacional: "Desde lo personal y por lo que uno ve en el Gobierno Nacional y las actitudes, las decisiones que se han tomado, creo que muy difícilmente pueda revertirse esto". Situó una posible bisagra en el calendario electoral: "El año que viene es un año electoral. Veremos si puede haber alguna reflexión por parte del Presidente de la Nación, del Secretario de Educación, del Subsecretario de Políticas Universitarias, pero bueno, uno ve que está bastante compleja la situación".

Su trayectoria en el radicalismo

Consultado sobre su recorrido político, Carrere repasó su militancia dentro del reformismo universitario, "concretamente en la Escuela Morada" (Franja Morada), desde donde ejerció distintas responsabilidades representando a los claustros, hasta llegar a su actual cargo como decano y a la colaboración con el Rectorado de la UTN. Contó además que, al momento de la entrevista, participaba de una jornada en Mar del Plata junto a las 30 facultades regionales de la universidad, en el marco de un proceso de discusión sobre los modelos y formatos de las carreras, en momentos de "extrema criticidad" para el sistema universitario.

Sobre su relación actual con el partido, fue preciso: "Yo soy afiliado a Radical desde los 19 años, es decir, hace más de 30 años que estoy afiliado a la Unión Cívica Radical", y remarcó que siempre siguió de cerca los procesos internos y la gestión del partido cuando le tocó gobernar. Expresó su preocupación por el estado actual del espacio: "Miro con mucha preocupación esta dispersión y esta falta de poder concretar con nombres propios una alternativa seductora para la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos". En ese marco, dejó entrever su disposición a dar un paso adelante: "a partir de la trayectoria y el camino que uno ha recorrido (...) uno está dispuesto a poner su esfuerzo, su colaboración en la generación, en la formulación de espacios que pretendan reflexionar los problemas de la ciudad" y "generar desde la acción soluciones a esas problemáticas que hoy nos aquejan".

El vínculo entre la universidad y la ciudad

Consultado sobre la relación de la UTN con el municipio y la provincia, Carrere remarcó que la facultad "siempre ha estado dispuesta a aportar soluciones, a integrar los foros, los ámbitos en que ha sido convocada", ofreciendo capacidades técnicas y recursos humanos. Señaló que Paraná "tiene una situación privilegiada" pero que, sin embargo, "no hemos podido construir iguales oportunidades en el acceso al espacio público para todos los ciudadanos", con "problemas graves de infraestructura" y un acceso "absolutamente desigual" a los servicios públicos.

Como ejemplo puntual, mencionó el transporte público: valoró como "algo muy positivo" el avance logrado con el nuevo contrato de concesión, que permitió incorporar nuevas unidades a la calle, pero remarcó que "sigue siendo un problema la frecuencia del transporte público, la posibilidad de que los ciudadanos sepan a qué hora abordan una unidad y en qué momento llegan a destino". Contó que la facultad aportó técnicos a la mesa de transporte convocada oportunamente por la comuna.

Crítica a una eventual alianza con La Libertad Avanza

Consultado sobre la discusión que atraviesa el radicalismo respecto de una eventual alianza con el oficialismo nacional, de cara a las elecciones municipales, Carrere fue crítico: "Yo he sido particularmente crítico", sostuvo, aunque aclaró que la discusión en el plano municipal todavía es incipiente: "yo por lo menos no conozco a quienes representan a esa propuesta política aquí en la ciudad de Paraná". Cuestionó además la falta de una identidad clara del espacio libertario a nivel local: "Uno habla de La Libertad Avanza, y aparecen múltiples grupos, múltiples representaciones que parecen tener bastante dificultad para configurar una propuesta, una identidad política". Remarcó que su referencia política sigue siendo "la Unión Cívica Radical y los espacios políticos que tradicionalmente han confluido con el partido".

A favor de las PASO y del desdoblamiento electoral

Consultado sobre las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Carrere se manifestó a favor de su continuidad: "Hasta ahora creo que han sido una buena alternativa para ordenar fundamentalmente la discusión y, por supuesto, las candidaturas". Vinculó su defensa del mecanismo con el deterioro de los partidos políticos en las últimas dos décadas: "A la vista está el deterioro de los partidos políticos en los últimos 20 largos años, en los cuales no se ha podido atraer a la sociedad hacia los partidos políticos, y por tanto las PASO han venido a suplir ese acercamiento que debería darse tal vez de otra manera". Reconoció que él mismo se formó "en otra lógica, en otros tiempos", cuando lo habitual era dirimir las candidaturas en procesos internos partidarios, algo que —dijo— "parece ser historia del pasado". Remarcó además el valor de las PASO para los espacios "que tienen menores posibilidades económicas".

Su proyección a una candidatura

Hacia el cierre de la entrevista, consultado directamente sobre una eventual candidatura pensando en la ciudad de Paraná, Carrere no descartó la posibilidad: "Desde lo personal y pensando en lo que podría ser una proyección a una candidatura, pensando en la ciudad, creo que es una alternativa seductora".