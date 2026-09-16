El municipio realiza tareas de limpieza y estabilización de cauce en arroyos para afrontar El Niño

Julián Hirchsfeld, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, informó que continúan con los trabajos preventivos para enfrentar el fenómeno de El Niño. En ese marco, agentes municipales desarrollan tareas en el Arroyo Colorado, en las inmediaciones de calle Don Bosco y Lavalleja.

“Distintas áreas municipales trabajamos coordinadamente en un protocolo de acción. Están Servicios Públicos, Defensa Civil e infraestructura. Es importante limpiar las desembocaduras de los arroyos y también la contención a lo largo de los 90 kilómetros de cauce de los arroyos, de gran extensión”, contextualizó el funcionario.

En ese lugar, Hirschfeld dijo que trabajan en dos tramos. Uno de ellos con maquinaria realizando limpieza. “Es importante que los vecinos entiendan que hay cosas que no pueden arrojar a los arroyos. Que se puede llamar al 147 para que recojan los residuos. Aquí nos encontramos con heladeras, cubiertas, material que cuando llueve más de 100 milímetros y los arroyos suben, estos elementos evitan el curso natural del agua y dificultad las tareas municipales”, señaló.

El funcionario manifestó que “hay vecinos a la vera del arroyo con viviendas muy precarias. La Municipalidad realiza un relevamiento de estas viviendas críticas y se está trabajando con familias y protocolos. El fenómeno de El Niño ya está causando impactos. Trabajamos en procedimientos de autoevacuación y evacuación”.

Más allá de eso, el secretario municipal resaltó que hay una obra hidráulica “muy importante que se está desarrollando en el Arroyo Colorado a la altura de Lavalleja y Cabildo Abierto. El tiempo que pasó, hace más de 40 años que los vecinos la reclamaban. En este contexto adverso la Municipalidad la desarrolla con recursos propios”, afirmó.

Precisó además que este lunes e trabajó en “Darwin y Blas Parera, en la zona de arroyo la Horqueta. Hay un cronograma semanal donde hay una planificación preventiva de los trabajos”.

Más adelante se indicó que montarán especie de “puntos limpios” por ejemplo montando playones con volquetes para clasificar residuos. “Pediremos que no arrojen los residuos a los costados de los arroyos sino en esos espacios específicos. Buscaremos bajar los grandes volúmenes. Los que tiran detrás de la casa no lo vamos a poder controlar. Pero queremos trabajar con grandes volúmenes. Si prestan atención desde el Puerto Nuevo hasta el Club Rowing más o menos, basura y plásticos han disminuido”.

Por punto de limpieza, la Municipalidad está retirando aproximadamente entre “40 y 60 metros cúbicos”. “Son entre 10 y 15camiones por intervención, todo tiene que ver con la escala. A veces se mezcla con residuos vegetales. Hay vecinos que creen que arrojar ramas o escombros colabora con estabilización del talud. Pero eso nos genera todo este trabajo, el volumen y nos saca trabajo en otros sectores”.

En uno de los lados del Arroyo Colorado se derrumbaron dos viviendas y había 8 o 9 más en riesgo. Primero se estabilizó el cauce. “la Municipalidad contuvo, generó relleno y estabilización de taludes. Aseguramos las otras viviendas. En la margen izquierda tenemos Barrio San Cayetano con construcciones en la barranca que con esta intervención, se van a frenar”.