La Municipalidad realiza una intervención preventiva en la red sanitaria por un socavón en calle España

Personal municipal ejecutará este miércoles tareas de descubrimiento y verificación del estado de las redes de los servicios sanitarios emplazadas en el tramo entre calles Pellegrini y San Martín.

En ese sector, se produjo en las últimas horas de este martes, un hundimiento de la calzada asfáltica. Luego de tareas preliminares de observación, relevamiento y diagnóstico para detectar posibles indicios vinculados con la infraestructura sanitaria, se planificaron para las primeras horas de este miércoles, trabajos de excavación para verificar y confirmar si ese hundimiento obedece a algún punto de pérdida en la cañería distribuidora de agua potable.

La labor permitirá atender el socavón producido en la calzada y fundamentalmente subsanar una fuga del suministro que no emerge en la vía pública.

Debido a estas acciones, desde las primeras horas de este miércoles se instrumentará un corte total del tránsito vehicular en ese tramo de calle España, próximo a Peatonal San Martín.

Se recomienda a los automovilistas transitar con precaución por las adyacencias a la intervención, y preferentemente tomar vías alternativas para evitar congestionamientos en inmediaciones a la zona.