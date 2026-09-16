“Modelo Colón”: avanza a paso firme la histórica transformación de la emblemática calle 12 de Abril

La pavimentación articulada de la segunda cuadra ya muestra la nueva fisonomía del centro. En paralelo, comenzaron los trabajos intensivos en el tercer tramo de esta obra estratégica que revolucionará el comercio y el turismo local. Todo el plan de infraestructura urbana se ejecuta financiándose en un 100% con fondos municipales genuinos.

El plan estratégico de obras impulsado por la gestión del intendente José Luis Walser avanza a un ritmo sostenido en su principal corredor comercial, turístico e institucional, con la obra en la emblemática calle 12 de Abril.

Tras la finalización de los primeros tramos, las cuadrillas se concentran en el adoquinado de la segunda cuadra y despliegan de forma simultánea una importante intervención sobre la tercera cuadra, consolidando las bases de un moderno Centro Comercial y Cultural a Cielo Abierto.

La renovación de la 12 de Abril no es solo superficial ya que responde a una planificación urbana detallada orientada al desarrollo para los próximos 50 años. Los trabajos integran dos dimensiones clave, la infraestructura interna, que es invisible, con la modernización total de los sistemas de desagües pluviales, adecuación de redes de agua potable y renovación de las conexiones cloacales para solucionar problemas históricos de la arteria céntrica.

Y la renovación urbana y estética con la colocación de pavimento articulado (adoquines), unificación de los niveles de veredas para mayor accesibilidad, instalación de moderno mobiliario urbano, sectores delimitados para carga y descarga, y un sistema de iluminación LED integral, manteniendo el espíritu original de la calle principal de la ciudad.

Lo inédito de este despliegue de infraestructura, que forma parte de una inversión anual proyectada que supera los $4.500 millones en toda la ciudad, es su matriz de financiamiento. La nueva 12 de Abril se ejecuta financiándose íntegramente con recursos propios del Municipio de Colón.

Este hito es el resultado directo del denominado “Modelo Colón”, un esquema de administración eficiente y transparente de las tasas que aportan los propios contribuyentes. La optimización de los fondos públicos permite que, aun en contextos económicos complejos, el gobierno local mantenga más de una decena de frentes de obra simultáneos en diversos barrios, como cordón cuneta, cloacas y asfalto, sin detener el crecimiento del casco céntrico.

La visión del intendente

“Esta transformación de la 12 de Abril no es una intervención aislada; es el reflejo de la ciudad que planificamos y merecemos”, destacó el intendente José Luis Walser durante sus recorridas habituales de supervisión.

“El Modelo Colón demuestra que cuando los recursos se administran con honestidad y vuelven directo a la comunidad, el progreso real se toca con las manos. Estamos potenciando el turismo y el empleo local, pero fundamentalmente devolviéndole el orgullo y una mejor calidad de vida a cada vecino de Colón”, sentenció.

La obra promete mejorar notablemente la experiencia urbana de residentes y visitantes por igual.