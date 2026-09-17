El CeCIP expresó "profundo descontento" por el tratamiento de sus propuestas en la Legislatura

El Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP) expresó, a través de un comunicado, su "profundo descontento, desilusión y preocupación" por el tratamiento que recibieron las propuestas presentadas por la entidad ante las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras de la Legislatura de Entre Ríos, en el marco del debate por el proyecto de alivio fiscal para la actividad comercial.

Según el texto, la institución participó de las instancias de diálogo "con la expectativa de que las propuestas del sector fueran escuchadas, analizadas y consideradas", con "responsabilidad" y "argumentos concretos". Sin embargo, remarcaron: "El resultado de este proceso nos deja profundamente decepcionados".

"Una valoración puntual no significa un respaldo integral"

El comunicado aclara expresamente que la entidad valoró de manera positiva un aspecto específico del paquete de medidas —la reducción de tributos anunciada para monotributistas de las categorías A, B y C—, pero remarca que esa valoración "fue puntual" y no debe interpretarse como un aval al conjunto del proyecto: "Resulta preocupante que una manifestación favorable respecto de una medida específica pueda ser interpretada o comunicada como una aprobación general de las políticas implementadas", sostuvieron. Según el CeCIP, el alivio anunciado "constituye apenas un paño tibio frente a una situación económica que continúa siendo extremadamente compleja para el comercio y los servicios".

Las propuestas presentadas por la entidad

El comunicado plantea que un monotributista de las categorías más bajas "difícilmente pueda representar la realidad de un comercio que tiene empleados, alquileres elevados y una estructura de costos significativa". Por eso, según detallaron, el CeCIP presentó propuestas concretas para ampliar el alcance del alivio fiscal y económico:

Ampliación de la exención de Ingresos Brutos hasta la categoría G del Régimen Simplificado.

Reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos para el comercio y los servicios, tomando como referencia la baja ya anunciada para el sector turístico.

Un régimen provincial de regularización de obligaciones tributarias, con facilidades de pago y condiciones que permitan recuperar capacidad financiera.

Medidas específicas para reducir o compensar el costo de la energía eléctrica.

Financiamiento para inversión y reconversión energética.

Herramientas para estimular el consumo y fortalecer el comercio local.

Según se informó, estas propuestas fueron presentadas formalmente ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado mediante una nota con fecha 14 de septiembre de 2026, en el marco del Expediente N° 29.362.

"El diálogo debe ser real"

El comunicado plantea una crítica de fondo al funcionamiento del vínculo institucional entre el sector privado y el Estado provincial: "Las reuniones no pueden convertirse en una instancia meramente formal, ni las instituciones pueden ser convocadas para luego utilizar sus expresiones de manera que transmitan una conformidad que no existe". El CeCIP remarcó que no participa de estas instancias "para acompañar anuncios", sino "para aportar, proponer y defender los intereses del comercio, los servicios y las empresas que generan empleo y actividad económica" en la provincia.

La entidad calificó como una "profunda desilusión" la actuación observada en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, al considerar que las propuestas del sector "no han sido consideradas con la seriedad que merecen". Remarcó que, cuando una entidad representativa presenta propuestas concretas, espera que sean "analizadas, discutidas y, eventualmente, incorporadas", y que en caso de no ser aceptadas, corresponde conocer los fundamentos. "Lo que no puede suceder es que la participación institucional termine reducida a una fotografía, una reunión o una declaración utilizada para transmitir una imagen de consenso que no refleja la posición real de quienes participaron", sostuvieron.

"Seguiremos participando, pero con una posición firme"

Pese al cuestionamiento, el CeCIP aclaró que continuará participando de las instancias institucionales correspondientes y sosteniendo sus propuestas. Sin embargo, fijó una postura firme de cara al futuro: "con medidas insuficientes, propuestas ignoradas y una participación institucional que no se traduzca en resultados concretos, no vamos a avanzar".

La entidad reclamó al Estado provincial y a la Legislatura que asuman "la responsabilidad de construir políticas de alivio que contemplen la realidad de todo el sector comercial y de servicios, y no solamente la de una parte de los contribuyentes". Cerraron el comunicado con un pedido explícito: "no queremos ser utilizados como elemento de propaganda política. Queremos que nuestras propuestas sean escuchadas, consideradas y traducidas en medidas concretas. El diálogo institucional debe servir para encontrar soluciones. Y desde CeCIP seguiremos trabajando para que así sea".