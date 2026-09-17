Quedó formalmente constituida la Agencia para el Desarrollo de Colón

Colón dio este miércoles un nuevo paso histórico en su estrategia de Desarrollo Económico Integral con la constitución formal de la Agencia para el Desarrollo de Colón, durante un encuentro realizado en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC), con la participación del intendente José Luis Walser, funcionarios municipales, concejales, empresarios, productores, emprendedores, representantes del turismo, instituciones y actores del entramado económico local.

Durante la jornada se firmó el Acta Constitutiva y quedó conformada la primera Comisión Directiva de la Agencia, institucionalizando un proceso de articulación público-privada que se viene construyendo a partir de reuniones sectoriales, espacios de diálogo y el trabajo conjunto entre el Municipio y distintos sectores de la comunidad.

La Agencia tiene como misión articular esfuerzos para diseñar, gestionar e implementar estrategias de desarrollo económico, promoviendo inversiones, competitividad, empleo, fortalecimiento de PyMEs, formación de capital humano y la proyección turística de Colón. Su planificación integra cuatro grandes ejes: turismo, industria, producción y tecnología.

Una construcción que comenzó años atrás

La conformación de la Agencia se inscribe en una estrategia municipal que tuvo un punto central en noviembre de 2025 con el 1º Foro de Integración para el Desarrollo, donde se presentó el “Modelo Colón – Hacia un desarrollo económico integral” y se firmó la primera Carta de Compromiso para el Desarrollo. Desde entonces se profundizaron mesas sectoriales y encuentros con empresas e instituciones para avanzar hacia un espacio permanente de planificación.

Durante 2026 el proceso continuó con reuniones específicas para definir la estructura de la Agencia, establecer prioridades y consolidar una agenda compartida entre el Estado, empresas, instituciones educativas y sectores económicos.

En paralelo, Colón fue avanzando en otras herramientas vinculadas a esa estrategia: el Parque Industrial Mixto, la Feria Binacional de la Industria y la Producción, programas de formación técnica público-privada, incentivos municipales para nuevas inversiones y diferentes instancias de capacitación y vinculación empresarial.

“El faro del desarrollo que planteamos para Colón”

Durante su intervención, el intendente José Luis Walser reconstruyó el camino iniciado desde 2019 y sostuvo que la constitución de la Agencia representa la institucionalización de una manera de pensar el crecimiento de la ciudad de forma conjunta. “La Agencia para el Desarrollo es el faro del desarrollo que planteamos para Colón. Es el lugar donde vamos a coincidir lo público y lo privado para mirar hacia adelante y definir cuáles son las acciones que tenemos que seguir”, definió.

Walser vinculó esta nueva etapa con la búsqueda de una matriz económica más diversificada, que complemente el turismo con la producción, la industria, la tecnología y nuevas inversiones.

También destacó el recorrido desarrollado desde el municipio en materia de ordenamiento económico, infraestructura y planificación, y planteó que la articulación con empresas e instituciones resulta indispensable para sostener políticas a largo plazo. “Hoy constituimos institucionalmente la Agencia, pero acá hay gente que viene trabajando hace mucho tiempo en distintas acciones y que, de ahora en adelante, lo hará de una manera institucional”, destacó.

El intendente sostuvo además que el Centro para el Desarrollo y la Agencia deben consolidarse como espacios desde los cuales planificar las próximas décadas de Colón.

Una Comisión con representación pública y privada

a primera Comisión Directiva quedó presidida por Juan Pablo Villalba, secretario de Desarrollo Humano; mientras que Manuel Bonvin, representante de FADEL y del sector productivo, ocupará la vicepresidencia. Carolina Bombig, directora de Industria, Producción y Empleo, será secretaria, y Diego Arlettaz, representante del sector productivo, tesorero.

Como vocales fueron designados Federico Pérez, Raúl Acuña, Ariel Giani, Daniel Iván Kolankowsky, Rolando Martín, Federico Escher, Samantha Aguilar y representantes de los distintos bloques del Honorable Concejo Deliberante: Karen Kuliat, Edgardo Luciani, Martín Medina y Roy Liberman.

La propuesta contempla además una Comisión Ampliada, destinada a incorporar a empresas, entidades profesionales, asociaciones productivas y otros actores del ecosistema económico local como ámbito permanente de consulta, participación y articulación.

La mirada de quienes integran la Agencia

El presidente de la Agencia, Juan Pablo Villalba, remarcó que el nuevo ámbito surge de la necesidad de abrir el Estado al territorio y construir políticas con quienes diariamente generan actividad y oportunidades. “Este es un momento que va a quedar en la historia. Nació de muchísimas conversaciones y de entender que no se puede planificar una ciudad sin una mirada conjunta y territorial”.

El vicepresidente Manuel Bonvin señaló que la diversidad económica debe ser entendida como una oportunidad y destacó la posibilidad de construir sinergias entre turismo, producción e industria. “Celebro que exista esta apertura y que se convoque a representantes de todos los sectores para pensar en conjunto y con una visión de largo plazo”.

Por su parte, Diego Arlettaz destacó la importancia de fortalecer el entramado productivo y emprendedor y acompañar a quienes necesitan transformar una idea en un proyecto concreto.

Rolando Martín, representante del sector turístico, subrayó la necesidad de complementar distintas actividades económicas: “Necesitamos que toda la ciudad tenga oportunidades para que transversalmente crezcamos todos. Bienvenida esta nueva forma de trabajar en conjunto”.

Los testimonios forman parte de una misma idea expresada durante la jornada: turismo, producción, industria, comercio, tecnología, educación y servicios no como sectores aislados, sino como componentes de una estrategia común de ciudad.

La Agencia comienza con herramientas concretas

La jornada no se limitó a la conformación institucional. También se presentaron líneas de formación y desarrollo productivo, el nuevo Portal de Empleo, iniciativas de capacitación vinculadas a oficios y logística, la experiencia tecnológica local BOTTA y una exposición sobre comercio exterior a cargo de Celeste Ballay.

Estas acciones se incorporan a una estrategia que ya cuenta con incentivos municipales para nuevas inversiones, capacitación técnica articulada con instituciones educativas y el desarrollo del Parque Industrial Mixto, donde durante 2026 comenzaron trabajos concretos de apertura de calles y ya existen empresas evaluando posibilidades de radicación.

Pensar el Colón de las próximas décadas

El Acta Constitutiva establece entre sus lineamientos avanzar progresivamente en la construcción de un Plan Estratégico de Desarrollo Económico Integral de Colón, basado en la articulación público-privada, atracción de inversiones, fortalecimiento productivo y turístico, formación, empleo, innovación e integración regional y binacional.

Con la Agencia ya formalmente constituida, comienza ahora una nueva etapa: convertir el diálogo en planificación, la planificación en proyectos y los proyectos en oportunidades concretas para Colón y la región.