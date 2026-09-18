Benintende: "Entre 95 y 110 comercios cerraron entre el microcentro y el macrocentro de Paraná"

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), Mauricio Benintende, analizó la situación del comercio local tras su participación en la Jornada de la Industria organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). Consultado por sus conclusiones tras el encuentro, fue directo con una metáfora: "Tenemos todos el mismo problema, salvo sutiles diferencias, y navegamos en el mismo barco, que tiene ya unos cuantos agujeros".

Consultado sobre si ese barco corre riesgo de hundirse, Benintende fue contundente: "Es así, ya hace rato que entra el agua, y todavía no decidimos cuál agujero tapar primero, ese es el problema que nos estamos debatiendo en la inoperancia".

En diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, Benintende marcó una diferenciación entre la realidad de las grandes corporaciones —mineras, petroleras y de recursos energéticos— y la del resto del entramado productivo, donde ubicó tanto a las industrias consolidadas como a las pymes nucleadas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y a los comerciantes y cuentapropistas. "Los problemas que tenemos son más o menos los mismos", planteó, y remarcó que, si bien hay coincidencia en que las políticas de mediano y largo plazo del Gobierno nacional están "medianamente bien encaradas" y podrían dar resultados positivos, ese horizonte se mide en "5, 7, 10 años", mientras el sector atraviesa un período de transición inmediato mucho más crítico.

440.000 pymes familiares, las más golpeadas

Con datos de CAME, Benintende precisó que en el país hay alrededor de 440.000 pequeñas empresas, la gran mayoría de carácter familiar: "nuestras pymes son empresas familiares, tienen 5 empleados, 10 empleados, 3 empleados, 20 empleados". Señaló que entre el 80% y el 85% de esas firmas están conducidas por sus propios dueños junto a su familia y un grupo reducido de empleados, y que ese sector es hoy "el más afectado por los problemas que nos aquejan en la inmediatez", en el marco de lo que definió como una transición hacia mejoras que el Gobierno nacional promete pero que todavía no llegan.

Consultado sobre si el sector tiene margen para sostener esa transición sin una política específica de acompañamiento, fue categórico: "No creo que nadie tenga demasiada espalda ya para sostener las condiciones que se están atravesando. Es extremadamente complicado". Planteó que la Argentina necesita "muchas décadas" de perseverancia, innovación y capacitación para salir de la situación actual, y remarcó que incluso la propia conducción del FMI le habría advertido al Gobierno nacional sobre la necesidad de atender lo que le pasa a las pymes y a la clase media. "La verdad que yo no sé si lo han tomado como un comentario o como una indicación real de la cual tienen que ocuparse", cuestionó.

"No queremos que se vayan, queremos que corrijan los errores"

Benintende remarcó que el reclamo del sector no apunta a un cambio de rumbo macroeconómico general: "No para que se vayan o cambien las conductas macroeconómicas, no. Algunas cosas están bien y otras están mal. Lo que nosotros queremos no es que se vayan, es que corrijan los errores". Consultado sobre si consideran que el Gobierno comete errores o directamente decide no intervenir —en referencia a declaraciones del presidente Javier Milei y del equipo económico que plantean que los sectores afectados deben "reconvertirse"—, fue tajante: "Esa es para mí, desde el Gobierno, una respuesta muy, muy extremadamente facilista. Yo creo que eso es inaceptable y eso es lo que creemos que tienen que cambiar".

La apertura de importaciones y la desigualdad tributaria

Consultado sobre el impacto de la apertura indiscriminada de importaciones, Benintende confirmó que golpea directamente al sector, junto con el avance del comercio electrónico y las plataformas de venta internacionales. Cuestionó la falta de reglas parejas frente a la competencia extranjera: "Las grandes industrias que son transoceánicas, asiáticas, lo único que pagan es el IVA. Nosotros tenemos un cúmulo enorme, majestuosamente gigante de tributos que pagar en todos los lugares y en todos los servicios que presta el Estado. Entonces, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones". Planteó que, si al sector local se le cobrara únicamente el IVA "por todo concepto", el comercio y la industria entrerrianos podrían prosperar con su propio ingenio y capacidad de trabajo, pero remarcó: "Estamos compitiendo en una desigualdad enorme".

Entre 95 y 110 comercios cerrados en el centro de Paraná

Consultado por los números concretos de cierres en la ciudad, Benintende precisó que el último relevamiento disponible, con una antigüedad de unos dos meses y medio, arrojaba una cifra de entre 95 y 110 locales cerrados entre el microcentro y el macrocentro de Paraná. Aclaró que esa tendencia "ha crecido no en posiciones de mejora, sino deteriorándose", aunque a un ritmo algo más lento, en parte porque muchos comercios que estaban en zonas estratégicas migraron hacia áreas más periféricas, buscando afrontar con mayor holgura sus gastos fijos.

Sobre el perfil de los afectados, remarcó que se trata mayormente de "comercios unipersonales, monotributistas de la categoría más alta", con dos o tres empleados que —según describió— "termina en un estado de desesperación y angustia" al perder su trabajo, no por una maniobra especulativa de su empleador, sino porque "no se pueden pagar los sueldos". Como dato adicional, alertó sobre una práctica que consideró alarmante: "Hay muchos comercios y pymes que han recurrido al sistema financiero para solicitar créditos que son para pagar sueldo. Eso, en términos de economía contable, es casi inadmisible, es ponerse la soga al cuello". Comparó la situación actual con la crisis de 2001: "Estas situaciones nosotros ya las vivimos, en la crisis anterior gigantesca del 2001, es una cosa muy parecida, con distintas variantes, pero el resultado es muy parecido".