Oro Verde inaugura su segundo espacio público en el último año con una Fiesta de la Primavera

El Municipio de Oro Verde abre un nuevo espacio público este lunes 21 de septiembre. Se trata del Paseo de las Diagonales, donde conservaron los árboles originales y respetaron la fisonomía del lugar. Es el segundo de este tipo, a fines de agosto del año pasado abrieron a los vecinos el Paseo Oasis.

Realizarán allí la Fiesta de la Primavera, un tradicional evento familiar que desde las 15 presentará talleres municipales, juegos, emprendedores y cierre musical con Oro Verde Tropical y Pont a Bailar.

El nuevo espacio verde ubicado en la intersección de Los Fresnos y Los Cardenales de la ciudad universitaria requirió una inversión de más de 60 millones de pesos y fue realizado con presupuesto y mano de obra municipal. Cuenta con un sector de juegos para niños con un mangrullo, mesas con bancos, veredas que rodean todo el predio, cancha de fútbol, playón de básquet e iluminación Led.

Para construirlo el Municipio decidió respetar los árboles que ya crecían en el espacio y plantó nuevos con su área de arbolado y en jornadas con cuatro escuelas de la zona.





La Fiesta de Primavera

Será el 21 de septiembre desde las 15 hs. en el Paseo. Participarán talleres municipales, tocará la Orquesta Jorge Méndez, bailará el taller de folclore de la FCA (UNER) y Almas Danzantes. El cierre será a todo ritmo de Oro Verde Tropical y Pont a bailar con entrada libre y gratuita.Habrá juegos, sorteos, servicio de cantina y feriantes. Los organizadores recomiendan llevar el mate y sillones.