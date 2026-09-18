Romero: “Hay que hacer obras sobre la ribera del río y le pedimos al gobernador que colabore con recursos”

"Se está dialogando con las personas que son hoy tarjeteros o trabajadores informales para ofrecerles capacitación laboral o integración en alguna cooperativa para que hagan otras tareas en la ciudad. Y la empresa concesionaria del servicio va a incorporar algunas personas de las que actualmente están trabajando en el sistema", afirmó Romero sobre el estacionamiento medido.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, hizo un detalle de la agenda en la que trabaja el municipio, donde se destaca la ejecución de gran cantidad de obras con recursos municipales. Anticipó que el nuevo estacionamiento medido iniciará a fin de año, así como también se espera la inauguración de la nueva avenida de Circunvalación.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Romero señaló que “la realidad de Paraná es que ninguna obra con financiamiento nacional se retomó y ahora estamos próximos a retomar con fondos municipales una obra que era del ProMeBa (Programa de Mejoramiento Barrial), de financiamiento BID en Los Arenales”.

Respecto de las obras que encaró el municipio, puntualizó: “No hemos tenido otra alternativa que a las obras que estaban empezadas por Nación, terminarlas nosotros. De hecho, un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que estaba iniciado por Nación cuando nosotros asumimos, no se continuó y estaba ejecutado a un 70%, con lo cual debimos terminarlo y la semana que viene estamos instalando allí la Casa de la Mujer dejando un inmueble que antes alquilaba la Municipalidad y vamos a ahorrar un alquiler habilitando una excelente casa para alojar a las mujeres que necesitan un refugio por situaciones de violencia. Y la semana que viene también vamos a estar habilitando una obra importantísima que ya funcionó el verano pasado, que es la obra del Arroyo Las Viejas. Esa zona se va a llamar Puerta del Sol porque va a tener un camino de ingreso al Thompson, a toda la zona ribereña, y otro camino de egreso. Y así como llegamos al balneario Thompson por calle Soler o por calle Ramírez, vamos a llegar por esa calle urbana que va a rodear el arroyo, que ya tiene dos filtros biológicos que funcionan muy bien y está saneado”.

A ese listado, agregó: “También hemos hecho una obra en un barrio aledaño que tenía muchas necesidades, con obras de agua, cloaca, saneamiento porque ocurría que el Arroyo Las Viejas tenía conexiones cloacales. Esta obra la comenzó ‘Beto’ (Adán) Bahl en su gestión con financiamiento nacional y no se continuó con ese financiamiento y nosotros decidimos continuarla con el financiamiento municipal y ya estamos inaugurándola”. “Es una obra muy importante porque hizo que el verano pasado las playas del Thompson pudieran ser utilizadas a pleno y que la gente pudiera ingresar al río, justamente porque ya no estaba contaminado el arroyo aledaño que volcaba sus aguas con mucha contaminación a la zona ribereña. Estamos muy contentos, y la semana que viene espero que se pueda hacer con una bicicleteada, con una caminata, y mostrar esa hermosa obra de la ciudad”, resumió.

Consultada sobre el trabajo para prevenir las consecuencias del Fenómeno “El Niño” que se prevé para los próximos meses, planteó que “está constituido un Comité de Emergencia que integran todas las Secretarías de la Municipalidad; hemos previsto cómo actuar en distintas circunstancias, incluso la posibilidad de evacuación de personas, y le hemos presentado al gobernador de la provincia, hace unos 10 días, una nota donde detallamos las obras necesarias y el aporte que necesitamos que la provincia haga en caso de que el Fenómeno del Niño tenga las características que se están anunciando”.

Sobre esto especificó que “hay obras que hay que hacer sobre la ribera del río, son fondos cuantiosos, y le pedimos a provincia que colabore con eso, porque son situaciones que realmente hay que atender y pueden ser situaciones de urgencia que incluso ameriten que el gobierno provincial tramite un financiamiento nacional como un ATN. Todavía no hemos obtenido respuesta, hace unos 10 días que hicimos la presentación y seguramente eso va a ser motivo de una audiencia con el gobernador”.

Estacionamiento medido y situación del tránsito en Paraná

En otro orden de temas, Romero anunció que el nuevo sistema de estacionamiento medido “va a arrancar a fin de año”. “No me parece un buen mes en diciembre, estaríamos en condiciones y quizás ya tengamos todos los boxes marcados, pero tiene que ser fin de año, principios de enero a más tardar. Si arranca en enero, la ventaja es que hay menos tránsito en enero y vamos a poder ir haciendo las correcciones necesarias, pero ya se está trabajando. Ya hubo reuniones con la empresa, se secuenció, se está dialogando con las personas que son hoy tarjeteros o trabajadores informales para ofrecerles capacitación laboral o integración en alguna cooperativa para que hagan otras tareas en la ciudad”, afirmó.

En particular sobre la situación de los tarjeteros que vienen planteando reclamos e inquietudes, la intendenta aseguró que “por supuesto, la empresa concesionaria del servicio va a incorporar algunas personas de las que actualmente están trabajando en el sistema o en una situación de informalidad, pero los va a incorporar. No todos están en condiciones, porque no todos tienen condiciones, a lo mejor hasta físicas, para tener un empleo formal, porque sería bajo el sistema de empleados de comercio, pero va a haber una importante incorporación de personas que quieran efectivamente formalizarse como trabajadores, cumpliendo un horario”.

En cuanto a los trabajadores informales que se dedican a cobrar estacionamiento y que están en situación de extrema vulnerabilidad, indicó que “esta es la Argentina que tenemos. Hay situaciones sociales, socioeconómicas, que difícilmente se van a solucionar desde las posibilidades de un gobierno municipal. Igualmente nosotros vamos a ofrecer varios caminos de reinserción laboral; para hacer veredas, para hacer limpieza de arroyos, vamos a contratar a quienes se organicen como cooperativas –algunas cooperativas ya están organizadas- vamos a ofrecer una salida. Pero también hay una norma en el Código de Faltas que impide que se pida dinero a la gente informalmente para estacionar. Esa no es una actividad que fuera de los horarios establecidos o estipulados pueda hacerse con libertad. Ahí intentaremos hacer una tarea de convicción en la que le pediremos obviamente a la policía que nos ayude. Hay problemas que nos exceden a nosotros, que pasan acá, en Santa Fe, en Buenos Aires, que es un problema de pobreza o de marginalidad o de droga en que se requiere un acompañamiento de los Estados provinciales, del Estado nacional y del sistema de salud también, porque hay mucha cuestión que tiene que ver a veces con la indigencia o con la falta de trabajo y otras veces con los consumos”.

Por otro lado, especificó que “lo más seguro es que el horario de estacionamiento medido sea corrido, de 8 a 20, con alguna atención especial en el horario de la siesta de que sea menos la tarifa de estacionamiento. Pero va a funcionar corrido. Es un modo que hasta hoy se está considerando, pero lo más seguro es que sea horario corrido”.

Admitió que “obviamente va a haber algunas dificultades, pero la gente nos reclama el estacionamiento; en general, el paranaense está reclamando ese orden en el estacionamiento; es decir, tener reglas claras. Y creo que el hecho de que se puedan incorporar 30 o más personas a un trabajo formal, a un trabajo bajo el régimen de empleado de comercio, es una cosa valiosa para tener en cuenta como un objetivo de gestión. En lugar de estar en un sistema completamente informal y pidiendo dinero a la gente bajo ninguna razón jurídica, le vamos a ofrecer la posibilidad de trabajar para una empresa que está administrando el estacionamiento de la ciudad. Eso en sí mismo es muy valioso”.

Consultada por la implementación de nuevas cámaras que realizan multas ante infracciones de tránsito, Romero consignó que “no hay todavía un balance, se va a hacer a fines de este mes. Vamos a analizar, no solamente cantidad de multas hechas, sino lo que más me preocupa a mí es el paso de semáforo en rojo que es lo más peligroso. Tuvimos hasta muertes como producto del paso de semáforo en rojo y es lo que más preocupa en la ciudad y ocurre, lamentablemente. A fin de mes vamos a hacer una primera evaluación y se harán las correcciones necesarias, porque una de las cosas que advertí es que hay semáforos que tienen mucha duración y hay otros que tienen poca duración. Igualmente estamos pensando en una semaforización inteligente y mejorar la semaforización”.

También mencionó que en la zona céntrica “hay reservas truchas o carteles truchos de prohibido estacionar y hay gente que se hace pintar o pinta de amarillo de manera casera y se hace su propia norma. Eso no funciona en una ciudad y con motivo del estacionamiento medido todo se va a revisar y es muy probable que muchos permisos que fueron obtenidos hace 15 o 20 años caduquen y obligue a un trámite que va a ser digital, muy sencillo”.

En relación a ello, remarcó que “está funcionando el trámite digital inteligente (TDI). Cualquier petición que hoy se ingresa al Estado Municipal es por la página Mi Paraná, la gente se loguea o tiene su identificación, personas físicas o instituciones, cualquier trámite se empieza por TDI y rápidamente se puede obtener respuesta. Así como hemos mejorado muchísimo el sistema de licencia de conducir, vamos a mejorar muchísimo el sistema de respuesta al vecino. Entonces, hay permisos que han quedado obsoletos o resoluciones que son viejas y ya ni vive la persona que obtuvo esa resolución en ese lugar, entonces eso se va a revisar y con motivo de los nuevos boxes que se van a habilitar para el estacionamiento medido, esa revisión se va a hacer de aquí a fin de año, seguro”.

Sobre la inauguración de la nueva Circunvalación, la intendenta deseó que “ojalá se pueda comenzar a utilizar a partir de enero próximo. Mi propósito es que a fin de año esté terminado”. “Estamos dialogando con el gobierno de la provincia que ya hizo o está haciendo la licitación para la iluminación central, nosotros estamos avanzando con la pavimentación de ambas aceras que son 2.800 metros, pero ya llevamos bastante más de 1.000 metros hechos. Mi propósito es que, si no es a fin de año, sea en los primeros meses del año próximo, y eso va a cambiar el modo de salir hacia el sureste de la ciudad. Cualquier salida o entrada a la ciudad por esa zona va a demorar mucho menos tiempo y vamos a evitar tránsito pesado sobre calles Salellas y Maya, porque el tránsito pesado obligatoriamente va a circular por allí. Va a ser un avance extraordinario, y ni hablar que vamos a conectar a los vecinos que están de un lado y del otro de calle Bordón y de calle Hernandarias”.

En cuanto a la conexión con el resto de la Circunvalación y las infracciones y accidentes de tránsito que se producen en esa arteria, anunció que “desde Miguel David y Circunvalación, o Ruta 12, que va a ser una avenida urbana, hasta ingresando a la ciudad, la velocidad máxima va a ser 60 km por hora y va a estar controlada también con cámaras y con semáforos que van a ir secuenciando. El ingreso tiene que ser a 60 km por hora; sé que la gente a veces tiene alguna premura por seguir con la velocidad de la ruta, pero ya están en la ciudad de Paraná y quien ingresa allí, ya ingresa a una avenida urbana transitada por la gente, lo que amerita que se ingrese a 60 kilómetros por hora. Lo mismo ocurre con avenida de las Américas, donde algunos no respetan la velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, pero hay que hacerlo. Los semáforos están coordinados para que la velocidad sea 60 kilómetros por hora, ahora tenemos cámaras y estamos aplicando multas, porque tiene que entenderse que, si se anda por la ciudad, la velocidad tiene que ser prudente, sensata, y que viven seres humanos que son más importantes que las máquinas”.

Finalmente, mencionó que “con las motos el municipio hace operativos de la mano de la policía y sobre todo en estos meses de verano vamos a insistir con eso. Y cuando vayan a renovar licencia de conducir se van a encontrar que tienen multas por todas esas infracciones. Creo que hay que ir por todos lados: por un lado, con la convicción de los controles y por otro, con los operativos de la policía. Y también se hacen controles de alcoholemia”. “Recordemos que en Entre Ríos es alcohol cero por lo tanto hay una ley, iniciativa del diputado Flores que yo acompañé, y tiene que ser alcoholemia cero”, concluyó.