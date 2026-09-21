Paraná pierde el 62% del agua que produce, según un informe oficial de la Municipalidad

Hay un número que la Municipalidad de Paraná nunca dijo en una conferencia de prensa y que ahora figura en una tabla de dos filas, en la página dos de un expediente administrativo. En 2025 el sistema produjo 78.088.524 metros cúbicos de agua potable. La ciudad, con sus 268.889 habitantes del último censo y una dotación generosa de 300 litros por persona y por día, habría necesitado 29.443.345. La diferencia es agua que se fue por algún lado. La propia Secretaría de Recursos Hídricos lo escribe sin rodeos: "La pérdida es de 62% del total producido", según la respuesta a ANALISIS, a un pedido de acceso a la información pública.

El informe oficial acompaña la cifra con una referencia bibliográfica que funciona como espejo incómodo: en los países desarrollados las pérdidas oscilan entre el 20 y el 35 por ciento; en las ciudades latinoamericanas trepan "hasta un 50%". Paraná está doce puntos por encima del peor escenario regional. La respuesta llegó bajo el expediente 15774/2026-3294-8, dirigida al secretario Legal y Administrativo Pablo Testa, y forma parte del trámite iniciado por ANÁLISIS ante el municipio para conocer, antes de que llegue otro verano, el estado real del servicio. El compilado tiene 204 páginas. Once son el informe técnico. El resto son anexos: el Plan de Fortalecimiento 2025-2027, una planilla de adquisiciones y dos listados de reclamos vecinales que, leídos con paciencia, dicen tanto como el informe.





Una planta al 119%

La toma del río bombea unos 9.400 metros cúbicos por hora: 8.500 van a la planta Echeverría y 900 a Ramírez. Echeverría, a su vez, impulsa 7.500 metros cúbicos por hora hacia las distribuciones del oeste y del este. Su capacidad de diseño original es de 6.300. El informe lo calcula con precisión de ingeniero: "se encuentra trabajando al 119%".

El almacenamiento total del sistema –dos plantas y tres centros distribuidores (Ejército, Parque del Lago y Lola Mora)– suma 43.600 metros cúbicos, suficientes para seis horas de servicio si se cortara el suministro. Y acá aparece la paradoja que el propio funcionario formula como pregunta: "Si se tiene adecuada cantidad de agua: ¿por qué se producen cortes y faltantes?".

La respuesta es la parte más interesante del documento. "La red no posee adecuada resiliencia", escribe. La unidad de control de una red de agua es la malla: cada sector debería poder aislarse con válvulas de seccionamiento para detectar y reparar una pérdida sin afectar al resto. En Paraná deberían individualizarse al menos 284 mallas. En muchos sectores eso no se cumple "o, incluso, físicamente se encuentra imposibilitado". Durante "más de una década o dos", ante cada faltante de agua, la solución fue la más sencilla: conectar una malla a otra. El resultado es que la debilidad de una se "contagia" a la siguiente y una rotura importante "afectará una zona más amplia de lo debido y será de una muy dificultosa detección".

Hay un dato que ilustra la escala del problema. Durante el verano 2025-2026, una cuadrilla creada especialmente encontró en la zona noreste de la ciudad dos conductos de 250 milímetros y uno de 200 que perdían agua directamente hacia pluviales y hacia un arroyo. El informe explica que un solo caño de ese diámetro roto bajo tierra, sin que se note en la superficie, puede perder más agua que veinte pérdidas en veredas y diez en calzadas juntas. Es decir: los charcos que ve el vecino no son el problema principal.





El paradigma que se agota

El texto tiene un párrafo en recuadro que funciona como confesión institucional. "Organizacional e históricamente Obras Sanitarias elevó sistemáticamente la producción cuando un nuevo escalón de consumo se presentó. En estado de urgencia fue una solución frente a la falta de un insumo esencial. Ya no es admisible organizacional, ambiental o técnicamente", se indicó.

De ese diagnóstico se desprenden las medidas que el municipio dice haber tomado: prohibición expresa a las cuadrillas de vincular mallas entre sí; prohibición de cortes por reparaciones, con un protocolo de "doble aprobación" cuando el corte es inevitable; relevamiento completo del catastro de red; y, como prioridad número uno, el control de presiones. Porque el informe reconoce otra cosa: en el primer semestre de 2026 las reparaciones fueron más eficientes que nunca y, sin embargo, "la tasa de reclamos generados no menguó". Las reincidencias se concentran en zonas donde la sobrepresión no fue tratada, sobre cañerías antiguas de hierro fundido, incrustadas por dentro.

La micromedición, en tanto, cubre apenas el 13,38% de las conexiones: 7.092 medidores instalados. El resto paga tasa fija. Eso, admite el informe, hace imposible calcular cuánto consume realmente cada paranaense.

Lo que viene para el verano

Para los meses de calor el municipio promete variadores de frecuencia en Lola Mora, Parque del Lago, Ejército y Ramírez, caudalímetros en cada centro distribuidor, limpieza de las cisternas y válvulas reguladoras en barrio Anacleto Medina, sobre la línea que alimenta al distribuidor Ejército. Ese distribuidor, que trabaja por gravedad, es el que exhibe "las mayores dificultades", en particular en Mosconi 3 y Cuarteles, los barrios que más tardan en recuperar presión tras cada corte.

El apartado sobre plan de contingencia es de una franqueza inusual. Describe como escenario probable "un rápido consumo del agua que afecte, por ejemplo, uno o dos centros distribuidores al mismo tiempo y de manera inexplicable". Ante eso, la herramienta es "el estudio de la red, evaluación de evidencias y detección/rastreo del fenómeno". Y aclara que el mismo equipo técnico "asistirá, en caso de ser necesario, en la configuración de cortes programados". Es decir: la posibilidad de racionar está sobre la mesa.

De los once puntos consultados por ANALISIS, cuatro fueron derivados sin respuesta. Las obras ejecutadas "exceden las competencias" de la Secretaría. La inversión total y la ejecución presupuestaria corresponden a Planificación e Infraestructura. Los camiones cisterna, a Servicios Públicos. El financiamiento del servicio y el destino de la Tasa por Servicios Sanitarios, a Hacienda. Ninguna de esas áreas respondió en el compilado. El municipio explicó con detalle por qué se pierde el agua; no explicó adónde va la plata.

Lo más cercano a una rendición de cuentas es la planilla de adquisiciones anexada: 108 filas de compras de Obras Sanitarias entre enero y agosto de 2026, con varias repetidas, lo que impide sumarlas con seriedad. Pero las cifras más gruesas son elocuentes. La compra de policloruro de aluminio a Transclor SA por 1.306.800.000 pesos (licitación pública 42/26, resolución 293/26), más una ampliación anterior por 365 millones. Cloro gas licuado a Induquímica Argentina por 559 millones, más otros 129 millones de ampliación. Motores trifásicos para la planta Ramírez a Paraná Medio por 215 millones, y bombas para Lola Mora y Parque del Lago, al mismo proveedor, por 131 millones. Insumos anuales de agua y cloaca a NASE por 163 millones. Horas de máquina retroexcavadora y minicargadora a Viano y Pedrín, bajo una licitación pública que aparece en la planilla con montos de hasta 237,5 millones por rubro. Más de dos mil millones de pesos se fueron solo en químicos para potabilizar agua de la cual seis de cada diez litros se pierden.

2.216 reclamos, todos "resueltos"

El anexo más voluminoso –124 páginas– es el listado de reclamos por falta de agua del verano 2024-2025, entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo: 2.216 gestiones, casi todas por call center. Enero tuvo 820 y febrero 882.

El mapa del padecimiento tiene nombres: Bajada Grande encabeza con 184 reclamos, seguida por Paraná XVI-XVIII (94), Antonini (82), Parque Urquiza (74), Parque Avenida Zanni (64), Mercantil (62), Parque Humberto Varisco (60) y Padre Kolbe (56).

Las 2.216 gestiones figuran con estado "Resuelto". La columna "Fecha Finalizado", en cambio, está vacía en todas. La única fecha que registra el sistema después del ingreso es la de derivación al área correspondiente, y allí la demora es reveladora: la mediana es de 53 días entre que el vecino llamó y que su reclamo fue derivado; 954 reclamos –cuatro de cada diez– esperaron más de 90 días.

El listado de baja presión es más extraño. El encabezado dice que abarca del 21 de diciembre de 2025 al 21 de marzo de 2026, pero adentro conviven 333 reclamos del verano anterior con 308 del último: 641 en total, con Parque Urquiza (33), María Auxiliadora (25) y Paisajes del Paraná (19) a la cabeza. La demora mediana hasta la derivación fue de 131 días; el caso más extremo, 484. Y hay una ausencia que el municipio no explica: no se adjuntó el listado de reclamos por falta de agua del verano 2025-2026, el más reciente y el único que permitiría comparar si el plan de fortalecimiento cambió algo.

El Plan de Fortalecimiento, elaborado por la gestión de Rosario Romero con Xavier Bilbao como coordinador técnico y Rodrigo Cabrera como responsable operativo, se propone un objetivo con fecha: "un servicio de agua potable de calidad, con cobertura en toda la ciudad de Paraná, presión adecuada y estabilidad para el año 2027". Faltan quince meses. Y un verano.