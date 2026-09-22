El Concejo Deliberante de Paraná sancionó por unanimidad la adhesión a la ley provincial “Matías Colaprete”

El Concejo deliberante de Paraná, sancionó este martes por la mañana la adhesión a la Ley Provincial N°11.242 “Matías Colaprete”. La iniciativa de las concejales Fernanda Facello Gerez, Susana Farías y Luisina Minni (Más para Entre Ríos), dota a la municipalidad de la capacidad para celebrar convenios y acuerdos de cooperación con organismo provinciales, educativos, deportivos, recreativos, comunitarios y organizaciones de la sociedad civil para promover acciones de prevención, capacitación, concientización y actuación ante situaciones de anafilaxia.

Cabe recordar que la ley provincial crea el Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia, enfermedad que se caracteriza por una reacción alérgica grave, generalizada y de aparición rápida que puede poner en riesgo la vida en cuestión de minutos.

“Queremos que se sepa cómo reaccionar ante ciertas situaciones de salud. Y eso no se limita al ámbito de la salud. Para la ordenanza de adhesión a la ley provincial trabajamos con la Secretaría de Salud, que viene trabajando de manera organizada en el territorio. Con esta herramienta vamos a reforzar este trabajo que se viene haciendo. Esto tiene un valor especial porque la ley se llama Matías Colaprete. Fue un paranaense, laburador, con toda la vida por delante, maravilloso, siempre tenían una sonrisa, un abrazo, una frase. Supo hacer amigos, donde iba hacía amigos”, destacó la concejal Facello Gerez.

La familia de Colaprete presenció la sesión del Concejo Deliberante. Matías Colaprete era docente. Falleció en diciembre de 2024 tras la picadura de una abeja, en las piletas del Club Interprofesional de Paraná. “Quiero agradecer a la familia que está presente, porque transformaron el dolor en lucha y compromiso”, destacó el viceintendente, David Cáceres.

El cuerpo deliberativo también transformó en ordenanza un proyecto para fomentar el desarrollo del “turismo rodantero” en la localidad. La iniciativa de la concejal Ana Ruberto (Más para Entre Ríos) llegó al cuerpo con modificaciones, y establece las condiciones para el desarrollo del turismo en Paraná del turismo itinerante que se sirve de un vehículo acondicionado para cumplir con la función de alojamiento transitorio del viajero y sus acompañantes.

Ambas ordenanzas, la adhesión a la ley “Matías Colaprete” y el impulso al turismo rodantero fueron aprobadas por unanimidad.

Durante la sesión, además, ingresó un proyecto de la oposición para que se declare la emergencia vial en Paraná. La iniciativa fue propuesta para su tratamiento sobre tablas por parte del concejal Maximiliano Rodríguez Paulín, pero pasó para su tratamiento en comisión. Según dijo el edil desde su banca, se plantea generar un fondo para atender infraestructura en vía pública con ingresos que sacarán al espectáculo público, Empatur y pautas publicitarias en medios tradicionales y digitales.

Sobre tablas

El Concejo deliberante aprobó sobre tablas varias declaraciones de interés. A continuación se detallan las mismas:

La Décimo Segunda Caminata Rosa, a realizarse el 24 de octubre. Las Jornadas de Internacionalización Universitaria de Uader, a desarrollarse en la Escuela Normal. El espectáculo cultural musical Entre Ríos en Sifonía. La Expo Pets Grumers a desarrollarse en la Sala Mayo. La Jornada del Adulto Mayor que organiza el Círculo Médico de Paraná. El evento a benéfico El Solidario. El Séptimo Festival de una FotoEscuela. El evento “La vigencia de un legado”, un encuentro sobre Artigas. La travesía Sup “El río se viste de rosa”. Y la Tercera Edición de la Competencia de aguas abiertas frías

Homenaje a Blas Jaime

En el turno de los homenajes, el concejal Pablo Donadío (JxER) recordó a Blas Jaime, el último chaná parlante que falleció la semana pasada. “Fue un puente vivo entre dos mundos. Tenemos que destacar el rescate lingüístico y patrimonio vivo. Dio lugar al primer diccionario Chaná. Representó la memoria de un pueblo sin escritura porque no tenían palabra escrita, era una tradición oral. Él custodió recuerdos en relatos y cosmovisiones del mundo. Nos devolvió una parte indispensable de la identidad entrerriana. Fue reconocido por la Unesco y distintas universidades e instituciones culturales. Aseguró que el chaná no muriera con él. Despedimos un vecino entrañable que nos regaló la memoria de sus ancestros”, valoró.