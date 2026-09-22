El Concejo Deliberante de Paraná sesionará este martes: buscarán la adhesión a la ley “Matías Colaprete”

En la oportunidad ingresará un dictamen favorable de las Comisiones de Legislación y de Salud correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por los concejales Fernanda Facello Gerez, Susana Farías y Luisina Minni (Más para Entre Ríos) , mediante el cual se impulsa la adhesión de la Municipalidad de Paraná a la Ley Provincial 11.242 “Matías Colaprete”, por la cual se crea el Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia, enfermedad que se caracteriza por una reacción alérgica grave, generalizada y de aparición rápida que puede poner en riesgo la vida en cuestión de minutos.

A través de dicha adhesión, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios y acuerdos de cooperación con organismos provinciales, instituciones educativas, deportivas, recreativas, comunitarias, organizaciones de la sociedad civil y demás entidades que resulten pertinentes, a efectos de promover acciones de prevención, capacitación, concientización y actuación ante situaciones de anafilaxia.

También se pondrá a consideración de las y los ediles el proyecto de ordenanza presentado por la concejala Ana Ruberto (Más para Entre Ríos) que establece las condiciones para el desarrollo del turismo rodantero en la ciudad de Paraná, entendiendo por turismo rodantero o itinerante aquella modalidad de viaje en la que el vehículo utilizado se encuentra acondicionado para cumplir con la función de alojamiento transitorio del viajero y sus acompañantes.