En Paraná la marcha del Orgullo Disidente se realizará el 14 de noviembre

La ciudad de Paraná confirmó la realización de la 11ª edición de la Marcha del Orgullo Disidente para el próximo sábado 14 de noviembre.

La convocatoria busca renovar las demandas de libertad, igualdad y diversidad en la región, conectando la historia del movimiento internacional con los hitos propios del colectivo en el país.

El origen global de estas movilizaciones se remonta al 28 de junio de 1969, tras la histórica revuelta iniciada por una redada policial en el pub Stonewall Inn de Nueva York. Por primera vez, los integrantes de la comunidad se rebelaron masivamente contra la opresión, dando lugar a manifestaciones espontáneas que luego se replicaron en ciudades como Los Ángeles y se expandieron por todo el mundo en torno a esa misma fecha.

En la Argentina, la primera marcha se realizó el 2 de julio de 1992 en Buenos Aires, impulsada por Carlos Jáuregui y César Cigliutti, referentes de la Comunidad Homosexual Argentina. En aquella oportunidad, unas 300 personas marcharon hacia la Plaza de Mayo, muchas de ellas con el rostro cubierto con máscaras para protegerse de posibles represalias laborales y sociales mientras reclamaban libertad e igualdad.

Con el paso del tiempo, el calendario nacional trasladó la movilización central al mes de noviembre debido a un importante hito local. En noviembre de 1967 nació Nuestro Mundo, la primera agrupación en favor de la liberación homosexual del país y de la región, la cual años más tarde daría lugar al Frente de Liberación Homosexual con referentes como Néstor Perlongher y Manuel Puig.

A esta razón histórica se sumaron consideraciones climáticas, ya que las temperaturas más templadas de noviembre resultan más propicias para cuidar la salud de los asistentes, en especial de las personas que conviven con VIH.

APF