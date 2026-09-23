Collante: "En las últimas décadas, Paraná había optado por potabilizar más agua en vez de reducir pérdidas"

La secretaria de Recursos Hídricos de Paraná, Mayra Collante, confirmó el dato que había adelantado en entrevistas anteriores: la ciudad pierde el 62% del agua que produce, un porcentaje calculado sobre los caudales registrados en 2025, apenas asumió el cargo en noviembre de ese año. Explicó que esa cifra ya fue compartida con la asamblea vecinalista y comunicada a los vecinos en la medida de lo posible, y remarcó que se trata de "un porcentaje grande en relación con parámetros habituales en ciudades, del 20 al 40 por ciento", aunque aclaró que hay información reciente a nivel latinoamericano que ubica el promedio regional cerca del 50%, particularmente en ciudades fluviales, donde las pérdidas en infraestructuras lineales —como las redes de agua— suelen ser más altas.

En diálogo con Un martillo para darle forma (Radio Plaza), Collante explicó por qué era importante hacer pública esa cifra: "era importante poder publicarlo, expresarlo y decirlo abiertamente, porque en el paradigma de la ciudad de Paraná, y sobre todo hablando de algo tan crítico como ha sido el agua en la ciudad en los últimos años, había que de alguna manera afirmarnos en algo".

Un cambio de estrategia: de producir más a perder menos

La funcionaria describió el cambio de enfoque que impulsa su gestión frente a la estrategia que, según explicó, se aplicó en Paraná durante las últimas dos o tres décadas: "no podemos desconocer que ahora el paradigma es que tenemos mucha pérdida, y hay que atacar las distribuciones, hay que buscar las pérdidas de magnitud (...) y no estar recurriendo a lo que ha sido la estrategia habitual en Paraná en los últimos 20, 30 años, que ha sido progresivamente potabilizar más y más agua". En otras palabras: en lugar de responder a la falta de agua produciendo más caudal —lo que generaba sobrecarga en un sistema que ya no tolera más presión—, la nueva gestión apunta a reducir las pérdidas dentro de la propia red.

Consultada sobre si esa lectura resumía correctamente su planteo, Collante coincidió, aunque aclaró que se trataba de una simplificación: explicó que, cuando el sistema comienza a demandar más agua de un día para el otro, no se puede asumir automáticamente que se trata de mayor consumo. "Nosotros no dejamos pasar ningún salto de escalón de consumo sin analizar de qué se trata, sin analizar si se trata de una pérdida ocasionada por algo, un fenómeno que esté repercutiendo en todo el sistema y nos esté cambiando el comportamiento", explicó, y remarcó que la clave está en usar el registro diario de consumos para tomar decisiones, en lugar de simplemente producir más agua sin saber la causa real del aumento de demanda.

Fugas que van a parar al pluvial

Para graficar la magnitud del problema, Collante ofreció una comparación técnica: explicó que 20 pérdidas en conexiones domiciliarias sumadas a unas 10 pérdidas en calzada equivalen, en términos de caudal, a un conducto de 200 milímetros de diámetro trabajando con mucha presión. Es decir, el agua que se pierde en pequeñas fugas dispersas por toda la ciudad puede sumar, en conjunto, lo mismo que una cañería grande perdiendo agua de manera constante hacia el sistema pluvial o hacia un arroyo, en lugar de llegar a los hogares.

Como resultado concreto de ese enfoque, contó que durante el verano se creó una cuadrilla especializada en detectar este tipo de pérdidas en los conductos pluviales, que logró recuperar dos conductos de 250 milímetros y uno de 200 milímetros. "Lo que hicimos es recuperar un escalón de consumo en el sistema", explicó, y remarcó que ese tipo de intervenciones permite ir bajando la necesidad de potabilizar más agua. Aclaró, de todos modos, que junto con esa recuperación es indispensable mejorar el control de las presiones en toda la red, para evitar que en algunas zonas de la ciudad falte agua mientras en otras haya sobrepresión.

Cuatro medidas de cara al verano

Consultada sobre las perspectivas para los próximos meses, luego de un verano anterior particularmente difícil para varios vecinos que estuvieron largos períodos sin agua, Collante detalló cuatro líneas de trabajo pensadas específicamente para preservar el servicio durante la temporada de mayor demanda.

La primera es la implementación de protocolos de presión de envío en los centros distribuidores. Explicó que buena parte de los cortes de agua en verano no se deben solo al aumento del consumo humano, sino a roturas que se producen cuando una red poco controlada debe soportar variaciones bruscas de presión: "ante una red que ha sido tan poco controlada en las mallas, cuando se produce una gran pérdida (...) debemos aumentar la presión del bombeo, o se produce una gran rotura y se debe cortar el bombeo. Cuando la infraestructura vuelve al funcionamiento, o se produce una variación de la presión, se puede romper un conducto". Contó que ya se instalaron siete válvulas reguladoras de presión en la ciudad —donde antes de 2025 no había ninguna—, y que en las próximas semanas se sumarán más de doce válvulas adicionales en mallas identificadas con sobrepresión.

La segunda medida es la reducción drástica de la tasa de cortes en las alimentaciones de bombeo de los centros distribuidores, un trabajo que —según explicó— ya se implementó con todas las cuadrillas operativas. La tercera es la instalación de variadores de velocidad, equipos que permiten regular de manera gradual la presión de envío del agua, con un doble beneficio: preservan la infraestructura de la red y generan un ahorro significativo de energía eléctrica. Precisó que esos equipos se están instalando actualmente en los centros distribuidores Ramírez y Lola Mora.

"La administración de presiones no es mágica, pero es lo que va a conducir a la estabilidad"

Hacia el cierre de la entrevista, Collante remarcó el cambio estructural que representa contar hoy con una planificación operativa que antes no existía en la ciudad. "La ciudad de Paraná lo que tiene hoy que no tenía antes es un horizonte de trabajos, una planificación operativa. Tenía planificación de ampliación, de extensión de red, pero la planificación operativa, la administración de presiones no es mágica, pero es lo que va a conducir a tener una ciudad estabilizada en el agua", sostuvo. Agregó que la incorporación de protocolos, mantenimientos preventivos y compras programadas ya está generando mayor orden dentro del área.