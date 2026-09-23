Javier Vera presidirá un Foro de autoridades oficiales del departamento La Paz que representan a JxER

En una reunión celebrada este lunes en la ciudad de La Paz, Intendentes, Presidentes de Comunas y Juntas de Gobierno pertenecientes al espacio Juntos por Entre Ríos conformaron la Mesa Departamental de Autoridades, eligiendo al titular de la Comuna de Yeso Oeste, Javier Vera, como su presidente.

​El encuentro contó con la bienvenida del intendente anfitrión, Walter Martin, y marcó el inicio de un espacio de trabajo articulado que integra a diez localidades del departamento La Paz: Alcaraz, Sir Leonard, El Solar, La Paz, La Providencia, Estaquitas, Tacuaras Yacaré, Saucesito, Colonia Oficial Nº 13 y Yeso Oeste.

​Esta iniciativa busca impulsar gestiones estratégicas y reclamos comunitarios de manera unificada ante el Gobierno Provincial, optimizando recursos y fortaleciendo el desarrollo integral de la región.

Según se destacó durante el encuentro, el departamento La Paz se convierte así en el único de la provincia de Entre Ríos en implementar un esquema de trabajo conjunto interlocal de estas características.