A mediados de octubre volverían los vuelos entre Concordia y Aeroparque

Luego de la publicación sobre la interrupción de los vuelos de Humming Airways entre Concordia y Aeroparque, uno de los directivos de la compañía informó sobre los motivos de la suspensión y los plazos previstos para el regreso del servicio.

Isidro Borthaburu, directivo de Humming Airways, explicó que actualmente la empresa continúa con el mantenimiento programado general de la aeronave utilizada para las operaciones tras una avería.

“Actualmente seguimos en mantenimiento programado general de la aeronave, que no depende de nosotros, son revisiones extensas que llevan su debido tiempo”, señaló.

El directivo agregó que la compañía ya trabaja con una fecha estimativa para recuperar la conexión aérea entre Concordia y Buenos Aires. “Apuntamos a retomar los vuelos a mediados de octubre”, afirmó.

Uno de los últimos vuelos de la compañía con presencia en el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui se produjo el 31 de julio.

Desde entonces, la ruta hacia Aeroparque permanece sin operaciones regulares.

Una conexión que lleva menos de un año

Humming Airways había comenzado a operar la conexión entre Concordia y Aeroparque a fines de 2025, con dos frecuencias semanales, los martes y jueves, mediante aeronaves Metro 23 con capacidad para 19 pasajeros.

La interrupción se produjo después de varios meses de funcionamiento de una ruta que había sido presentada como una de las novedades vinculadas a la recuperación de la actividad del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui.

Mientras tanto, la página oficial de la empresa continúa mostrando a Concordia entre sus destinos. Con la explicación brindada ahora por uno de sus directivos, la expectativa de la compañía es que la conexión vuelva a estar operativa a mediados de octubre.

Fuente: Diario Río Uruguay