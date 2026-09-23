Sorpresiva suspensión de los vuelos entre Concordia y Aeroparque

La situación fue advertida por usuarios habituales del servicio, que señalaron que, si bien está disponible la posibilidad de adquirir pasajes para la ruta Concordia-Aeroparque a través de la página de la compañía, la operación no llega a concretarse.

Ante las consultas realizadas para conocer el motivo de la interrupción, tampoco habrían recibido una respuesta concreta sobre cuándo se retomaría la conexión.

Según pudo verificar Diario Río Uruguay, uno de los últimos vuelos de Humming Airways con presencia en el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui se produjo el 31 de julio. Desde entonces, no figuran registros con servicios regulares de la empresa entre Concordia y la Ciudad de Buenos Aires.

La explicación no oficial

Una de las personas que habitualmente utilizaba esta conexión relató que, al consultar en el propio aeropuerto de Concordia, se le habría respondido que desde la empresa habían dicho que la interrupción obedecía a un problema mecánico en la aeronave utilizada para cubrir la ruta.

Por el momento no se pudo confirmar que esa sea oficialmente la razón por la cual los vuelos a Concordia permanecen interrumpidos, ni tampoco hay una fecha concreta para la eventual reanudación del servicio.

Hasta el último vuelo, Humming Airways mantenía la conexión de Concordia con Aeroparque los martes y jueves. La compañía había establecido esas dos frecuencias como esquema regular desde el inicio de la operación comercial de la ruta.

El tero que dañó una turbina

Lo ocurrido con la aeronave de Humming Airways en Tres Arroyos el 3 de agosto último emerge como un dato de contexto: durante el aterrizaje de un Fairchild Metro 23, un tero ingresó en una de las turbinas y provocó daños que dejaron al avión fuera de servicio. No hubo personas heridas y ese servicio -entre Tres Arroyos y Aeroparque- fue interrumpido.

La empresa debió retirar la aeronave para realizar las reparaciones correspondientes y, según explicó posteriormente su CEO, Francisco Errecart, esa ruta pudo ser retomada utilizando un avión de respaldo. El episodio afectó a una de las aeronaves con las que Humming Airways desarrolla sus operaciones regionales.

Si bien hasta el momento no existe confirmación pública de que aquel incidente sea el motivo de la interrupción prolongada de los vuelos hacia Concordia, vale citar que ese incidente se produjo el 3 de agosto, justo después del último vuelo hacia el aeropuerto concordiense, a fines de julio.

Dos frecuencias semanales

La conexión entre Concordia y Aeroparque había sido presentada como una de las principales novedades del renovado Aeropuerto Comodoro Pierrestegui. Humming Airways comenzó a operar la ruta a fines de 2025, con vuelos los martes y jueves y aeronaves Metro 23 con capacidad para 19 pasajeros.

El esquema originalmente contemplaba una frecuencia matutina los martes y otra vespertina los jueves. En el primer caso, el vuelo partía de Aeroparque a las 10.15 y regresaba desde Concordia a las 11.30; los jueves, el servicio tenía salida desde Buenos Aires a las 17 y retorno desde Concordia a las 18.50.

La interrupción deja por el momento sin esta alternativa aérea directa a los pasajeros de Concordia y la región que utilizaban el servicio para trasladarse hacia Capital Federal. Mientras tanto, la página de Humming Airways continúa mostrando a Concordia entre sus destinos, aunque la disponibilidad efectiva de pasajes y la fecha de regreso de los vuelos constituyen, hasta ahora, sea una incógnita.

Humming Airways fue constituida en mayo de 2024 como una sociedad integrada inicialmente por Francisco Simón Errecart, Santiago Leopoldo Lugones y Danilo Enrique Massalin Dammann.

El proyecto nació con la intención de conectar ciudades del interior con Aeroparque mediante aeronaves de menor porte y comenzó sus operaciones regulares a comienzos de 2025. La propia compañía presentó su desarrollo como una oportunidad surgida en el nuevo escenario de desregulación del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

El vuelo inaugural realizado en diciembre de 2024 contó con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y del entonces secretario de Turismo, Daniel Scioli, además del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez. Sturzenegger presentó públicamente a Humming Airways como un ejemplo de las posibilidades abiertas por la desregulación del mercado aerocomercial.