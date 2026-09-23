Walser y Lauritto avanzan en una agenda de trabajo conjunto para el desarrollo de ambas ciudades

El intendente de Colón, José Luis Walser, se reunió con su par de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto, en el marco de una agenda de fortalecimiento de los vínculos institucionales entre ambas ciudades.

Durante el encuentro, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto y de impulsar estrategias comunes que potencien el desarrollo de las dos comunidades entrerrianas.

La reunión permitió avanzar en la definición de tres líneas específicas de trabajo que serán ejes centrales de la cooperación como la articulación de políticas y promoción de circuitos regionales.

También dialogaron sobre la generación de propuestas y programas de educación conjuntos para la ciudad y del desarrollo productivo e industrial, buscando dar impulso a iniciativas que fortalezcan el entramado productivo de ambas localidades.

Al finalizar el encuentro, Walser destacó: “Mantuvimos una reunión con Eduardo Lauritto, en pos de seguir fortaleciendo este trabajo conjunto entre Concepción del Uruguay y Colón, con ejes concretos para poder avanzar en políticas turísticas, en políticas de educación para nuestra ciudad, y en un trabajo conjunto también en el desarrollo productivo e industrial entre ambas ciudades”.

Ambas gestiones acordaron mantener una agenda de trabajo permanente para dar continuidad a los temas abordados y avanzar en acciones concretas en el corto plazo.