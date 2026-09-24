El Municipio trabaja barrio por barrio para anticiparse ante un escenario climático complejo

Frente a un escenario climático que puede generar distintos niveles de afectación en la ciudad, el Municipio de Paraná decidió fortalecer la planificación y el trabajo preventivo junto a la comunidad. Por eso, el Comité de Emergencia Municipal comenzó una serie de encuentros territoriales destinados a compartir el plan de acción y, al mismo tiempo, incorporar el conocimiento y las necesidades de quienes viven en cada zona.

El primer encuentro se realizó en la Escuela de La Baxada del Paraná, con la participación de comisiones vecinales, instituciones y vecinos. Allí se presentaron los dispositivos previstos y las distintas líneas de acción para actuar ante eventuales situaciones vinculadas con el fenómeno de El Niño.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó que el objetivo es “dar a conocer la planificación que se ha elaborado, la atención, los dispositivos y las distintas líneas de acción para atender la problemática de El Niño en nuestra ciudad”.

En ese sentido, remarcó la importancia de que la planificación se construya también desde el territorio. “Dar a conocer el plan de trabajo a la comunidad permite construir herramientas de acción directa para mitigar las consecuencias del fenómeno”, sostuvo.

La estrategia municipal contempla un abordaje diferenciado de acuerdo con las características de cada sector de Paraná. El diagnóstico previo permite identificar las particularidades de cada zona y, a partir de allí, establecer mecanismos de prevención y respuesta junto con las instituciones y los vecinos.

“Más allá de la voluntad, la decisión política y los recursos que dispone el Estado Municipal, es importante también que Provincia y Nación acompañen todo este proceso que venimos haciendo con esfuerzo y compromiso”, señaló Ríos.

Por su parte, el coordinador general de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, Xavier Bilbao, explicó que el trabajo territorial comenzó a partir de un diagnóstico de las distintas situaciones que pueden presentarse en la ciudad.

“Hicimos el trabajo preliminar de diagnóstico y ahora empezamos el trabajo con la comunidad por sectores, dependiendo del tipo de problemática”, indicó.

De esta manera, el Municipio busca fortalecer una lógica de prevención que permita anticiparse, organizar recursos y acordar respuestas antes de que una situación climática pueda transformarse en una emergencia. El trabajo con las comunidades permite, además, que las acciones sean específicas para cada territorio y que los vecinos conozcan de antemano los dispositivos disponibles.

El presidente de la comisión vecinal Bajada Grande, Gastón Battaglia, valoró la iniciativa y destacó que “desde el primer momento el Municipio nos está brindando las herramientas necesarias y estrategias para actuar”.

Los próximos encuentros se realizarán en la Escuela Hogar, Puerto Viejo y Sala Mayo, dando continuidad a este esquema de trabajo barrio por barrio.