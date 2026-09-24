En campaña, Tennen evaluó la infraestructura vial de Paraná junto al sector del transporte

En el marco de las actividades de la campaña por su candidatura a intendente de Paraná por la Unión Cívica Radical (UCR), Manuel Tennen se reunió con Guillermo Werner, vicepresidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

La reunión, desarrollada en la sede local de la entidad, forma parte de una agenda de articulación que el candidato radical viene profundizando con los sectores clave de la economía local.

El objetivo central fue conocer de primera mano las principales demandas de las pequeñas y medianas empresas del transporte terrestre de mercaderías, un motor vital para el desarrollo logístico y comercial de la región.

Durante el intercambio, Tennen y Werner analizaron un diagnóstico técnico sobre la infraestructura de la ciudad. Entre los ejes prioritarios, abordaron el diseño de corredores específicos de circulación para camiones de carga, la optimización de las zonas de estacionamiento y el estado crítico de la trama vial urbana, un reclamo histórico del sector productivo.

Asimismo, el dirigente de FADEEAC interiorizó al candidato sobre el trabajo que realiza la Federación en materia de innovación y seguridad vial, destacando el uso de simuladores de alta tecnología para la capacitación y evaluación de los choferes en la obtención de sus licencias.

Al cierre del encuentro, Tennen reafirmó su compromiso de gestión con las entidades intermedias: "Nuestra propuesta para Paraná se construye escuchando a los que producen. El transporte de cargas es un sector vital, muchas veces silencioso, pero determinante para la economía diaria de los paranaenses. Una ciudad moderna y competitiva necesita garantizarles infraestructura y reglas claras", enfatizó el candidato radical, consolidando así el protagonismo de su espacio en el debate público local.