Pasinatto acompañó a estudiantes de Gobernador Mansilla en el Senado Juvenil

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, participó del acto de bienvenida de la instancia departamental del Senado Juvenil Entrerriano 2026, que se desarrolla en Rosario del Tala. La jornada reunió a estudiantes, docentes y autoridades de distintos puntos del departamento.

Durante la actividad, Pasinatto acompañó a los representantes de Gobernador Mansilla que participan de esta edición del programa: estudiantes de la Escuela N.º 6 Héroes de Malvinas y del Instituto Parroquial de la localidad.

El jefe comunal destacó la participación de los jóvenes y felicitó a los estudiantes y docentes por el trabajo realizado en torno a los proyectos presentados, así como por el compromiso y el acompañamiento que implica esta instancia.

“Es una enorme alegría acompañar a los alumnos de la Escuela N.º 6 Héroes de Malvinas y del Instituto Parroquial de Gobernador Mansilla, quienes representan a nuestra localidad con compromiso, creatividad y muchas ganas de participar”, expresó Pasinatto en una publicación difundida a través de sus redes sociales.

En ese sentido, el intendente resaltó la importancia de estos espacios de participación juvenil, al considerar que permiten a los estudiantes expresar sus ideas, realizar propuestas y asumir un rol activo en la búsqueda de soluciones para sus comunidades.

La instancia departamental del Senado Juvenil Entrerriano constituye una etapa de participación para los estudiantes de nivel secundario que presentan y desarrollan proyectos vinculados con distintas problemáticas e iniciativas de interés comunitario.

Desde Gobernador Mansilla, Pasinatto expresó sus felicitaciones a los estudiantes y docentes que participan de la jornada y les deseó éxitos durante el desarrollo de esta instancia.