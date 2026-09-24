Por el Mes de la Juventud, Colonia Avellaneda vivirá una edición especial de Plaza Activa

La actividad será el sábado 26 de septiembre, desde las 16 hs, en la Plaza San Martín con música en vivo y propuestas artísticas.

La Municipalidad de Colonia Avellaneda prepara una nueva edición de Plaza Activa. En esta oportunidad se desarrollará en el marco del Mes de la Juventud, con actividades pensadas para compartir la tarde al aire libre.

La propuesta artística incluirá la participación de Los Arrieros Entrerrianos, Grupo de Danzas La Telesita, Vivir Bailando, Taller de Danzas Urbanas, DJ Lucho y Pequeños Seres. También habrá patio gastronómico.

La convocatoria será el sábado 26 de septiembre, desde las 16, en la Plaza San Martín y está abierta a toda la comunidad.

Invitamos a vecinas y vecinos a compartir esta propuesta que forma parte de las actividades impulsadas por el municipio para promover espacios de encuentro y acceso a actividades culturales y recreativas.