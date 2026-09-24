Se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Colón y la Microrregión “Tierra de Palmares”

La Microrregión Tierra de Palmares presentó este miércoles en el Centro para el Desarrollo de Colón su Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2026–2036, culminando una extensa etapa de trabajo técnico y participativo y abriendo una nueva instancia orientada a la implementación de los proyectos y lineamientos definidos para la próxima década.

El encuentro reunió a autoridades municipales y provinciales, representantes de las localidades que integran Tierra de Palmares, organismos vinculados al turismo, instituciones, cámaras empresariales, prestadores, profesionales, equipos técnicos y referentes del sector privado.

La jornada fue encabezada por el intendente de Colón y presidente de la Mancomunidad “Tierra de Palmares”, José Luis Walser, junto al secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher, quienes tuvieron dos de las intervenciones centrales del encuentro.

El Plan es resultado de un proceso que durante 2026 incluyó entrevistas, talleres, análisis territoriales y diferentes instancias de validación. Sus ejes incluyen sostenibilidad, calidad turística, innovación, gobernanza, promoción, inteligencia turística, nuevos mercados, inversión pública y privada y fortalecimiento de la integración regional.

Una construcción entre toda la región

Durante la presentación también compartieron sus miradas referentes que representan distintas dimensiones de la actividad turística regional: Fernando Graziani, de Termas Villa Elisa; Mario Delasoie, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Colón – Filial 63 de FEHGRA; Viviana Núñez, presidenta de la Cámara de Turismo de Villa Elisa; Anabella Lubo, secretaria de Educación, Cultura y Turismo de San José; Alejo Taffarel, director de Turismo de Villa Elisa; y Facundo Alcalde, intendente del Parque Nacional El Palmar.

También participaron representantes del Gobierno de Entre Ríos y del Consejo Federal de Inversiones, además del equipo técnico del Foro de Profesionales en Turismo, entidad encargada del desarrollo especializado del Plan. Federico Escher destacó asimismo el acompañamiento provincial y el trabajo que la Microrregión viene articulando con organismos turísticos de Uruguay y Paysandú.

El coordinador de Microrregiones de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos es Martín Di Mario, quien viene participando de las agendas de trabajo de Tierra de Palmares.

Estrategia para transformar recursos en resultados

En su intervención, Federico Escher puso el foco en la utilidad práctica de contar con una estrategia en un escenario complejo para el turismo.

El secretario señaló que la gestión pública enfrenta permanentemente más necesidades que recursos y planteó que la planificación permite determinar qué proyectos deben priorizarse por su capacidad de resolver varias necesidades y producir efectos multiplicadores.

También destacó el trabajo realizado por los equipos municipales, el sector privado, las localidades de la Microrregión, el Gobierno provincial, el CFI y los profesionales que intervinieron en la elaboración del documento.

Escher planteó además la necesidad de continuar profundizando la integración regional e internacional, avanzar con información turística común y desarrollar circuitos binacionales junto a Uruguay. “La estrategia tiene un rol central: definir qué proyectos implementamos para que, al resolver una necesidad, puedan generar efectos multiplicadores.”

Y agregó: “Tenemos un enorme territorio para trabajar en conjunto y proyectarnos. El desafío es generar empleo, crear experiencias de valor para nuestros visitantes y competir mejor en los mercados nacional e internacional”.

Planificación, continuidad y una política a largo plazo

José Luis Walser vinculó la nueva hoja de ruta con el proceso de planificación turística iniciado en Colón en 2017 y sostuvo que el desafío es transformar la planificación en una política sostenida más allá de una gestión.

El intendente destacó especialmente la participación del sector privado, al que reconoció como protagonista histórico del crecimiento turístico de Colón, y afirmó que el nuevo documento refleja el trabajo conjunto entre los diferentes actores del destino.

El antecedente de 2017 y la decisión de actualizarlo para el período 2026–2036 forman parte del proceso que la Municipalidad viene documentando desde comienzos de este año. “El éxito de todo lo que se estudió, escribió y trabajó en este documento radica en el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.”

Walser sostuvo además que el Plan se incorpora a una visión municipal más amplia de desarrollo económico y que el turismo continúa siendo uno de sus pilares. “No podemos pensarnos solamente desde la coyuntura de una crisis. Tenemos que planificar a largo plazo para que, cuando este momento pase, Colón y toda la Microrregión estén preparados para recibir visitantes de Argentina, Sudamérica y del mundo”.

Finalmente, remarcó el propósito de posicionar a Colón y Tierra de Palmares con estándares internacionales: “Esta gestión tomó la decisión de planificar, el compromiso de ejecutar esa planificación y la responsabilidad de dejar un camino para quienes vengan después”.

Del documento a la acción

El nuevo Plan no se limita a una declaración de objetivos. Durante los meses de elaboración se trabajó sobre promoción, productos y experiencias, calidad, información turística, inversión, sustentabilidad, tecnología y mercados, además de mecanismos para fortalecer la gestión conjunta de la Microrregión.

Algunas líneas ya tienen antecedentes concretos en la agenda regional, como el Pasaporte Termal, la promoción conjunta, las acciones de cicloturismo, el trabajo con el Observatorio Económico Turístico provincial y las estrategias de apertura hacia Uruguay.

Con el Plan Estratégico 2026–2036 presentado, Tierra de Palmares inicia ahora una etapa orientada a convertir esa hoja de ruta en acciones, proyectos y oportunidades para las comunidades que integran la región.